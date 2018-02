Miguel Ángel Silvestre revela que fue víctima de acoso

Cada vez son más los actores y actrices que se animan a denunciar casos de abuso y acoso sexual en la industria del entretenimiento. El último ha sido el español Miguel Ángel Silvestre, que ha confesado que tuvo que frenar a una persona importante de su ámbito laboral. “En una ocasión me encontré con un productor que me quiso dar un beso. Le dije que no y todo quedó ahí. Hay que respetar la voluntad de una persona. Si atraviesas esa barrera, eso ya es violencia. Y la violencia me parece inadmisible”, ha confesado el que fue protagonista de Velvet en una entrevista a la revista Lecturas.

El actor, de 35 años, celebra que Hollywood se haya levantado contra una situación que lleva tantos años estando presente en silencio y, aunque en su mayoría afecta especialmente a las mujeres, anima a que todos pierdan el miedo o la vergüenza de denunciar cualquier tipo de abuso. “Las personas que han dado este paso en una situación tema tan vulnerable son muy valientes. Me alegro de que una minoría se haya convertido ya en una mayoría para acabar con el abuso de poder. Gracias a eso se da más valor a la denuncia”, insiste el actor.

El intérprete, que fijó su residencia hace unos años en Los Ángeles donde se instaló para grabar las series Sense 8 y Narcos y ahora va a comenzar un nuevo proyecto en México, ha estado en España estos últimos meses debido a la delicada salud de su padre. El actor se caracteriza por ser una persona muy familiar y prueba de ello es que en su cuenta de Instagram –donde acumula dos millones de seguidores– publica muchas imágenes junto a su madre, a quien está muy unido y visita siempre que viene a España. Además, con ella ha ido a más de una presentación y ha posado en alguna alfombra roja. Sin embargo, es menos habitual ver esta cercanía con su progenitor. “En estos días he conocido mucho mejor a mi padre. Ha sido muy bonito recordar momentos del pasado con él. He de reconocer que he aprendido a valorar muchas cosas”, ha explicado.

Silvestre, se ha mostrado más sincero que nunca también en el terreno personal, donde ha confesado que ya no está enamorado –en noviembre su exnovia la actriz española Albania Sagarra confirmaba su ruptura después de casi un año de relación–, pero ha asegurado que no está cerrado al amor. “El desamor lo llevo fatal, como todo el mundo. Ahora no tengo pareja, pero me dejo llevar y si apareciera alguien no diría que no”, ha dicho.