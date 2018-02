CARTAS AL DIRECTOR

Donde yo trabajo existe una igualdad real. Hay jefes y jefas, hombres que cogen la reducción de jornada y discapacitados que forman parte de la plantilla, y todos ganamos lo mismo a razón de nuestra categoría. Es algo que no tenía que ser noticia, pero en realidad sí que lo es. No es cuestión de que en la sociedad haya igual o más mujeres que hombres si, al final, todo se convierte en una barrera para las mujeres a la hora de ejercer su profesión, sea la que sea. Mi deseo es que dentro de unos años esto que estoy escribiendo sea antiguo y oxidado y no sea noticia, que todos puedan acceder a un puesto de trabajo con las mismas oportunidades tal y como ocurre donde yo trabajo, entonces hablaremos de igualdad. Lo demás es papel mojado.— María Victoria Trívez.

Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.