Disciplinado y sencillo

Elwyn Brooks White (Mount Vernon, Nueva York, 1899-North Brooklin, Maine, 1985) estudió en Cornell, trabajó para The Seattle Times y el New York Evening Post, visitó Alaska, fue propietario de una granja con 15 ovejas, casi 150 gallinas, 3 ocas, 1 gato, 1 cerdo, 1 perro salchicha y 1 ratón, escribió libros para niños (entre ellos Stuart Little) y, lo que es más importante, firmó como E. B. White algunos de los artículos y ensayos más importantes de la historia de The New Yorker, la revista fundada en 1925 por Harold Ross a cuyo carácter (instruido sin ser pretencioso, urbanita, frívolo sin exageraciones, irónico, cosmopolita, muy literario) White contribuyó en gran medida. Por PATRICIO PRON