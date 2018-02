2

EVAN PARKER / BARRY GUY /PAUL LITTON. 'Music for David Mossman-Live at Vortex'. (Intact Records). "¿Se puede evolucionar musicalmente sin renovar la forma o los preceptos que definen la música que practica un grupo? El trío de Evan Parker, Barry Guy y Paul Lytton lleva casi cuatro décadas consagrándose a una forma pura e irredenta de improvisación libre; estéticamente puede parecer que en ese tiempo no ha habido evolución, pero su nuevo disco en directo hace de la madurez interpretativa de los componentes del grupo un valor casi inédito. Su música puede ser la misma de siempre, pero los tres improvisadores no lo son". Por YAHVÉ M. DE LA CAVADA