Lectura ICON recomendada: ‘La muerte de Bunny Munro’, de Nick cave

La muerte de Bunny Munro

Nick cave

(Malpaso)

¿Este Nick Cave es el mismo que canta con voz cavernosa? Sí, y a la hora de escribir mantiene un poco ese tono. Esta es su segunda novela, que ya fue publicada en España hace unos años en una pequeña edición y que ahora Malpaso recupera a lo grande. ¿Merece la pena tanto esfuerzo? Hombre, seguro que no es un libro apto para todos los estómagos, pero si le gustan las relatos de descensos al infierno y autodestrucción y el humor negro lo disfrutará. Cuénteme algo más, que aún no me ha convencido del todo. Bunny Munro es un golfo y un desgraciado que se gana la vida vendiendo cosméticos a mujeres incautas hasta que la suya se muere. Entonces no se le ocurre mejor idea que echarse a la carretera junto a su hijo de nueve años y perseguido por el fantasma de la difunta. ¿Le darán el Nobel de Literatura a Cave? No lo tiene fácil, pero si se lo dieron a Bob Dylan…

