Céline Dion toca una réplica de la mano de su marido antes de cantar

Son muchos los artistas o deportistas que tienen supersticiones antes de cada actuación y partido. Desde saltar al escenario o césped siempre con el mismo pie a otras cuestiones más excéntricas como hacer repintar camerinos siempre del mismo color o llenarlo de una flor en concreto. Céline Dion tiene su propia tradición antes de subirse a un escenario: darle la mano a su marido. Pero desde que René Angélil falleciera, ahora la cantante lo hace con una réplica en bronce de la mano de su difunto marido y quien fuera su mánager durante décadas.

“Doy la mano a mi marido y golpeo madera cada noche antes de un show. Incluso después de que se fuera, aún hablo con él”, ha dicho la artista en una entrevista con la revista Stellar. Su manera de seguir conectada a su marido antes de cada una de las actuaciones que él nunca se perdía es con esta mano de bronce. Una réplica que la artista canadiense hizo después de que Agnélil falleciera a los 73 años por culpa del cáncer en enero de 2016, y que hoy tiene en su camerino.

Céline Dion toca la réplica de la mano de su marido antes de salir al escenario en un programa para la CBS emitido en octubre de 2016.

“Mi marido antes de morir lo que más quería es que volviera a los escenarios. Así que volví mientras seguía vivo, quería asegurarse de que podría continuar. Y se lo demostré”, dice en la entrevista justo cuando se han cumplido dos años de su muerte. “Creo que antes de irse quería asegurarse de que estaba bien. Y se lo trato de demostrar todos los días. Nuestros hijos están creciendo, nos sentimos fuertes. Estamos bien”, asegura Dion, quien recuerda que Agnélil estuvo desde el principio a su lado, pues en 1981 llegó a hipotecar su casa para que ella pudiera grabar su primer disco (La voix bon Dieu). En la entrevista, la cantante canadiense también cuenta que la silla en la que se sentaba su marido tras el escenario en cada una de sus actuaciones sigue en el mismo sitio.

Captura del programa de la CBS en la que se ve la réplica de la mano de René Angélil que tiene Céline Dion en el 'backstage'.

Lo cierto es que este ritual de dar la mano a su marido y tocar madera antes de cada actuación, Celine Dion ya lo mostró a las cámaras de la CBS en octubre de 2016. Y ahora habla de ello cuando se cumplen dos años desde que se quedó viuda. Un tiempo en el que Céline Dion ha renacido de nuevo como una gran estrella de los escenarios además de convertirse en un nuevo icono de moda. Y sobre ello también habla en la entrevista con la publicación australiana. “¿Sabes qué? Nunca es demasiado tarde para sentirte bien contigo misma, nunca es demasiado tarde para presentarte como una mujer bien vestida. Es divertido, te hace sentir muy sexy y no hay una edad límite para eso”.

La intérprete de That’s the Way It Is o My Heart Will Go On, que tiene planeada una gira mundial para este año, cuenta también en la entrevista cómo va a celebrar el próximo mes de febrero su 50 cumpleaños. Y aunque lo cierto es que le gustaría pasarlo como lleva haciéndolo desde hace años, sobre el escenario del casino Caesars Palace de Las Vegas, se tomará un día libre para estar en familia.