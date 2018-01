Este es el bar castizo que vuelve locos a Casey Spooner y Macaulay Culkin

Cuando empezábamos a asimilar el look post-soviético impuesto por Gosha Rubchinskiy y las locuras con empresas de mensajería que firma Vetements, en la Gran Manzana se está poniendo de moda un estilo mucho más castizo. Nos referimos, como no, a esa sudadera con el logo del madrileño Palentino en el pecho y la carta de bocatas en la espalda. Una pieza post-chulapa que ha paseado supuestamente Macaulay Culkin y de la que ya no quedan existencias.

Ponte Ahí es el responsable de este alegato por los bares de viejo y los precios populares. "Un colectivo español con sede en NYC que funciona como un patio de recreo donde cada miembro experimenta y ejecuta ideas que no encontrarían lugar en ningún sitio más", describen en la web. Y la idea no ha sido tan descabellada, o quizá ahí radique su éxito, porque ya no quedan existencias de la pieza en cuestión (solo se hicieron 25 unidades). También ellos han pasado muchas horas en esta esquina de Malasaña, donde sirven esos míticos pepitos de ternera a 2,50 €.

El artista Kaydy Cain, miembro de Pxxr Gvng, recibió el año nuevo con el hoodie malasañero, y en Internet incluso se pueden ver fotos de Macaulay Culkin paseando por Nueva York como un fan más de este punto tan castizo como moderno. Sin embargo, que sea un fake no es algo que se pueda descartar, porque hay imágenes del actor exactamente iguales con una de Pizza Hut.

Un mismo fotograma, dos camisetas.

Lo que sí tenemos claro es que el local que regenta Casto Herrezuelo y Loli en la Calle Pez ha servido de inspiración para películas (El Bar de Alex de la Iglesia), de set de rodaje (Manu Chao grabó su videoclip ahí) y de punto de encuentro para los personajes más pintones de la ciudad. Sin ir más lejos, el artista Casey Spooner subió en su Instagram una foto del mítico bar. La mitad de Fischerspooner pasó las navidades en Madrid, rodando con Paco Leon el que será su próximo videoclip, Stranger Strange.

