Van Morrison, obsesión por la pulcritud

Según cuentan, con 72 años el león de Belfast no ha perdido carácter. Es aún un gran misántropo. Y en lo profesional, sigue haciendo las cosas a su manera. En septiembre publicó Roll with the Punches; en diciembre, 'Versatile', por sorpresa hasta para su compañía. Lanzar dos discos en tres meses es una excentricidad a la que pocos se atreven. Por IÑIGO LÓPEZ PALACIOS