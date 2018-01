La ballena intenta proteger a la bióloga marina Nan Hauser. youtube

Nan Hauser, una bióloga marina de 63 años residente en las Islas Cook (Pacífico Sur), buceaba cerca de la playa Muri Beach junto a una ballena cuando esta comenzó a empujarla. Al principio no entendía lo que pasaba, pero entonces se dio cuenta de que tenían cerca un tiburón de cuatro metros y medio. Durante diez minutos, el cetáceo estuvo intentando protegerla bajo su aleta y evitar un posible ataque del tiburón. Finalmente, Nan pudo regresar al barco con sus compañeros, no sin antes despedirse de la ballena, que subió una última vez a la superficie posiblemente para asegurarse de que la mujer se encontraba bien. Los hechos ocurrieron el pasado mes de octubre y Nan ha explicado a la agencia Caters News Agency que al principio no había visto al tiburón y tuvo miedo de que los empujones de la ballena le rompiesen algún hueso. A pesar de haber pasado 28 años de su vida protegiendo a esta especie, reconoce que le costó darse cuenta de que lo que hacía el animal era mantenerla a salvo, esta vez, a ella.