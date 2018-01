¿Necesitas ayuda con tus propósitos de año nuevo? Prueba con Instagram

Te ha pasado. No sabes cómo, pero llevas casi una hora buceando en Instagram y has acabado dándole un me gusta al perro adorable de una alemana de la que solo sabes que le gusta compartir fotos de atardeceres y frases motivacionales. No te preocupes por esa hora echada a la basura (y por todas las que te quedan). Instagram no es solo el lugar idóneo para procrastinar entre scrolls infinitos. También te puede echar una mano con tus propósitos de año nuevo. Si tus buenas intenciones para 2018 ya se tambalean en la primera semana de enero, prueba a seguir estas cuentas:

Para ponerse en forma

La operación bikini ya no se hace (solo) en el gimnasio. Y las fotos del antes y el después de las teletiendas y sus productos milagro cobraron una nueva dimensión cuando Kayla Itsines se abrió una cuenta en Instagram. Esta entrenadora personal australiana de 26 años comenzó difundiendo por Internet unas humildes guías en pdf —su ya famosa Bikini Body Guide—para ponerse en forma en 12 semanas y ha conseguido levantar un imperio del fitness: una app y un libro superventas, giras por todo el mundo que llenan estadios y una audiencia fiel en Internet que no se pierde sus rutinas de ejercicios y se alimenta de las fotos y testimonios de quienes han probado su método. La revista Forbes la coronó el año pasado como la mayor influencer en el mundo del fitness. Sus más de ocho millones de seguidores en Instagram son solo la punta del iceberg.

Para practicar idiomas

De la forma más obvia: Instagram está plagado de contenido en inglés y la función Stories, con la que los usuarios suben vídeos cortos de su día a día, es como mínimo tan eficaz como ver series y películas en versión original. Pero también de la forma menos evidente: hay cuentas dedicadas a enseñar idiomas a través de Instagram. En @frenchisbeatiful sustituyen los selfies retocados con filtros por vídeos cortos en los que te enseñan a pedir un chocolat chaud como un verdadero parisino, mientras que la BBC utiliza esta red social para enseñar inglés en pequeñas píldoras.

Para aprender manualidades

El reto: decorar una casa con proyectos DIY (do it yourself, hazlo tú mismo) y que el resultado parezca de revista. La cuenta en Instagram de María Vázquez, @drlivinghome, y su blog son toda una enciclopedia sobre cómo sacarle el máximo partido a cualquier mueble de segunda mano con la única ayuda de una mente con ideas y un par de manos dispuestas a trabajar. Sus renovaciones —como la de esta cocina sin necesidad de hacer obras— son tan espectaculares que incluso webs internacionales de decoración tan seguidas como el blog de la interiorista y diseñadora estadounidense Emily Henderson y el portal de referencia Apartment Therapy se han hecho eco.

Para leer más

Entre el boom primero de los blogs literarios y después de los booktubers, en Instagram ha ido creciendo poco a poco una comunidad de lectores que se recomiendan libros a través de fotografías. Para encontrarles solo hay que seguir hashtags como #bookstagram (más de 16 millones de publicaciones) o #bookworm (9 millones de fotos). Y aunque esto no va de juzgar un libro por su portada, sino de sumar títulos a la lista de pendientes, hay cuentas como @booksugar (casi 54.000 seguidores) que hacen auténticas virguerías fotografiando su colección de libros (eso sí, sus recomendaciones son en inglés).