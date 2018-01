CARTAS AL DIRECTOR

Ante el juez, Oriol Junqueras se ha calificado de hombre de paz, religioso y dialogante, aun cuando la proclamación de la república catalana y la independencia se hizo desde su posición de fuerza y unilateralmente. Es estrategia procesal y cada uno adopta la que cree mejor, son palabras, y no hechos. Pero ha esgrimido también que tiene el derecho de representar a quienes le han votado. Una vez más, un político esgrime que los votos dan una especie de impunidad ante la ley, y no es ni puede ser así. Además, quienes le votaron sabían que lo hacían a una persona imputada y encarcelada preventivamente, por lo que nadie puede esgrimir que sus electos no puedan ser su voz en las instituciones si son condenados o tengan sus limitaciones hasta el fallo judicial.— Dionisio Rodríguez Castro. Villaviciosa de Odón (Madrid).

