Stefano Gabbana, en pie de guerra contra quien le acusa de plagio

Las de Diet Prada son las menciones que nadie quiere tener en Instagram. Llegan para señalar en público plagios y prácticas dudosas del mundo de la moda y solo pueden significar dos cosas: que la marca ha sido copiada o que los diseños de una firma son plagios de otras creaciones. Detrás de este temido perfil –que ya acumula más de 200.000 seguidores– se esconden desde hace cuatro años los expertos fashionistas Tony Liu y Lindsey Schuyler y, últimamente, han fijado sus ataques hacia la firma de lujo Dolce&Gabbana, mencionando concretamente al diseñador italiano Stefano Gabbana.

La última interacción ha ocurrido este jueves por la noche, cuando Diet Prada señalaba las coincidencias entre el actual escaparate navideño que Dolce&Gabbana ha instalado en Harrod's con el de Gucci del verano pasado. “Ya están los dos ignorantes soltando tonterías” espetó Gabbana bajo la foto comparativa. Eso sí, junto al comentario, incluyó emoticonos de caritas sonrientes, besos y corazones. Más tarde, también entre corazones, sonrisas y copas de champán escribió un escueto #saysorrytome (pídeme disculpas, en castellano).

Precisamente el hashtag proviene de una de las míticas riñas entre el italiano y Diet Prada, que acabó transformando el cruce de declaraciones, ironías y emoticonos con el diseñador en un buen puñado de nuevos seguidores. En aquella ocasión, el ambiente se caldeó también a cuenta de unos escaparates de Gucci copiados por Dolce&Gabbana. El cofundador de la prestigiosa firma de lujo estallaba en la red social con este comentario: “Queridos, llevo 32 años trabajando en esto y fuimos nosotros los que creamos este mundo en los años 90, por lo que si sois unos ignorantes, es mejor que no digáis nada acerca de esta imagen. Gucci nos copia de muchas maneras! Este es un ejemplo… Por favor, discúlpense (esto último en inglés con la equiqueta #PleaseSaySorryToMe)”. Lejos de las disculpas, Diet Prada contraatacaba a golpe de tecla: “Creo que tu equipo artístico es el que debería pedirte perdón”. Y el pique fue a más. "Queridos, necesitáis aprender moda en alguna escuela antes de hablar, porque la información es esencial en la historia de la moda”, replicaba el italiano. “Lo hemos hecho, pero nos tememos que no se había escrito mucho acerca de Dolce & Gabbana”, remataban desde el otro lado. Aquel revuelo dio para largo y Diet Prada supo rentabilizar el rifirrafe diseñando incluso una camiseta blanca con el hashtag que había utilizado el diseñador estampado en negro que se vendió como churros en su página web por 38 dólares.

Pero el terreno estricto de la moda no es el único punto de fricción entre el diseñador y la dieta más temida de Instagram. Hace un par de semanas, Stefano Gabbana daba una entrevista al diario italiano Il Corriere della Sera en la que hablaba de su sexualidad: “No quiero que me llamen gay, soy un hombre. Me parece increíble que este término todavía se use hoy en día. Biológicamente soy un hombre. La palabra gay fue inventada por aquellos que necesitan etiquetar a las personas y yo no quiero que me identifiquen por mi elección sexual”. En ese momento, sus declaraciones tuvieron tanta repercusión que el diseñador acabó creando también una camiseta –que no puso a la venta– con el lema I'm not gay I'm a man (no soy gay, soy un hombre).

Entonces las viejas rencillas reaparecieron y Diet Prada volvió a la carga sugiriendo a Gabbana otra consigna para su camiseta: I'm gay and I'm a man (soy gay y soy un hombre) y con un encendido post en su perfil de Instagram en el que recordaba, entre otras cosas, que “en muchas partes del mundo todavía hay mucha gente aterrorizada, en prisión o asesinada por ser gay”.