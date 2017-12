Discos perfectos para regalar a un superfán de la música (si es que los encuentras)

He escrito un libro titulado The New Analog (Alpha Decay) por lo que podría sorprender que la calidad del sonido (elegir un formato analógico o digital para la música) no sea un problema grave para mí. En realidad mi libro no se plantea la vieja pregunta de qué es mejor si el LP o el CD. De hecho, lo evité deliberadamente porque no me parece que lleve a ninguna parte muy interesante. Algunos dicen uno, otros dicen el otro y otros (yo estaría en este grupo) dicen que depende. ¿Puede haber una respuesta más aburrida? Sin embargo, estoy muy interesado en otros aspectos, quizás más fundamentales, sobre los cambios que estamos experimentando en la forma en que compartimos la música. Aquí hay algunos LP que estoy escuchando ahora, en formato analógico, que podrían ayudar a ilustrar algunos de esos problemas.

Morio Agata, Otome no hakana yume (Japón, 1972)

Acabo de llegar a casa de una gira por Japón, donde todavía hay muchas tiendas de discos y CD geniales. Y traje este álbum en vinilo, porque así es como lo encontré. El dueño de una tienda especializada en psicodelia de Osaka, Forever Records, me habló sobre el tipo de música que me interesa y sacó una pila de LP’s usados para escuchar. Y este fue el que más me impactó. El músico Morio Agata es bastante famoso en Japón, pero para mí era un desconocido. Y este álbum, uno de sus primeros, es magnífico, con emocionantes grabaciones de cantantes, pianos y guitarras. Lo he puesto sin parar desde que llegué a casa. Estoy seguro de que ahora buscaré más trabajos de Agata: en LP o CD, o incluso en descargas, ¡eso no me importa! Pero nunca lo hubiera descubierto si el propietario de una tienda de discos no compartiera viejos vinilos con un cliente interesado como yo.

Jimmy Noone, That Amazing Soft World of (compilación italiana, fecha desconocida, grabaciones originales de EEUU, 1928-1937)

Una de mis tiendas favoritas en la ciudad donde vivo, Cambridge (Massachusetts), está especializada en jazz. Es tan especializada, de hecho, que el propietario es un coleccionista de rarezas de 1978, y no está muy interesado en las compilaciones posteriores de esas grabaciones en LP. Como resultado de esta obsesión, coloca álbumes como este en el contenedor de discos a un dólar. Este es en realidad un doble LP, y veo por la pegatina que pagué por él 1,99. He hecho muchos descubrimientos de música antigua que me encanta al arriesgarme al comprar estos LP's baratos. Puede que nunca hubiera descubierto cómo la interpretación de Jimmy Noone me afecta si no hubiera tenido la oportunidad de encontrarla en un formato tan barato. Pista favorita: Sweet Lorraine. Supongo que ese sería el disco 78 que tendría si fuera un coleccionista.

Pearls Before Swine, One Nation Underground (reedición mono en Drag City, 2017; lanzamiento original en ESP, 1967)

Aquí está mi artista favorito, el cantautor estadounidense Tom Rapp, en su primer LP originalmente lanzado por el sello ESP, en New York en 1967. Yo tengo todos los discos de Tom, pero este tiene una historia que le hace especial, por lo que me siento agradecido de esta nueva reedición del LP en Drag City. ESP era una compañía discográfica brillante pero errática, no muy cuidadosa con sus cintas maestras o formatos (o contratos). En el caso de este, aunque el original fue mezclado por la banda y su productor en mono, la compañía de discos alteró la mezcla para convertirla en un lanzamiento estéreo. Y luego el CD volvió a producir una herida adicional a la lesión, intercambiando los canales izquierdo y derecho del LP original. Así que este es un caso en el que estoy muy contento de escuchar un nuevo LP reeditado (y solo está disponible en LP, como suele ser la práctica de Drag City), aunque tengo el original de ESP (y, sí, el CD). ¿Se trata de la calidad del sonido? De alguna manera, sí. Pero se trata también de querer escuchar la música de la manera que la banda pretendía. Que, en este caso, era mono.

Milton Nascimento, Milagre dos Peixes (Brasil, 1973)

Este es otro ejemplo en el que la intención del artista se siente vinculada a una versión particular del lanzamiento. Pero aquí se trata menos del audio que del fantástico empaquetado y presentación del LP original. Este álbum fue grabado bajo la dictadura militar en Brasil, en un momento en que todas las letras debían ser enviadas al Gobierno para su aprobación. Según entiendo, la respuesta de Milton Nascimento a la situación fue hacer este álbum en gran parte sin palabras. Tan exuberante y hermoso, pero sin apenas letras. Milton es uno de mis cantantes favoritos, por lo que he buscado una copia del LP original para intentar entender mejor este álbum y por el placer de su presentación. Y realmente hay que verlo para creerlo: en la portada se despliega en una gigantesca foto de Milton cuando era niño de tamaño póster. El LP en sí está ubicado dentro de un conjunto de páginas separadas y de bellos colores, con una única página dedicada a cada canción. Casi todas estas páginas carecen de letras y, por lo tanto, están en gran parte en blanco. Parece ser la presentación deliberada de Milton para las palabras que faltan. Y hay un EP de 7" metido adentro, con tres canciones más. ¿Porque no encajaban en el LP? ¿Porque tienen letras que hablan sobre ellos? Un rompecabezas para el oyente-crítico. Pero, ¿cómo empezar a resolverlo sin este LP en la mano?

