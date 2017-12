El niño Jesús nace mantero

"Hoy las Ramblas han sido testigo de un hecho inesperado. Un grupo de manteros, en una de las fugas, se ha refugiado en el metro al ver llegar a la policía porque allí no los pueden detener. La pareja de uno de ellos estaba embarazada y, después de la fuga, la chica se ha indispuesto justo cuando entraba en la estación. Tenía dolores de parto y ha dado a luz a su primer hijo con la ayuda de una comadrona que casualmente salía de allí".

Así comienza una crónica muy particular: la del nacimiento del niño Jesús en 2017, y no en el año 0. Así podría haber ocurrido en la imaginación de Francesc Mateu Hosta, director de Oxfam Intermón en Cataluña. Como cada año desde 2009, ha montado su particular belén para ayudar a ver de otra manera lo que representa la Navidad y ha contado la historia en este vídeo animado:

Mateu reflexiona sobre dónde podría haber nacido el niño Jesús si hubiera venido al mundo: en 2014 lo llevó a la valla de Melilla, en 2015 a un campo de refugiados y en 2016 a la frontera entre México y Estados Unidos. Este 2017, el alumbramiento ha tenido lugar en Barcelona, en el seno de una familia de manteros. "Podía ser en muchas ciudades donde personas como ellos intentan sobrevivir a menudo con lo único que pueden hacer debido a su situación legal. Pero lo he ambientado en Barcelona y he querido tener un recuerdo del atentado terrorista del verano de este año", explica en un correo electrónico.

"Los compañeros manteros que esperaban con ellos se han acercado al punto donde ha dado a luz. Por el grupo de WhatsApp de los manteros la noticia ha corrido y si están acercando tanto los del puerto como los de la tienda de su marca Top Manta, que ya no necesitan estar en la calle. La noticia también ha llegado al grupo de apoyo a los manteros Tras La Manta, que ya están en el lugar de los hechos. Han avisado a la prensa que también nos hemos acercado", prosigue la corresponsal que está cubriendo el evento, Laia Bonet. "Con lo poco que habían recaudado ese día, han comprado entre todos comida para la madre y cosas para arropar al bebé que descansa sobre una manta", confirma la periodista.

Los muñecos de Playmobil, como es habitual, han dado forma a las ideas de Mateu. Así, tenemos un pesebre situado en la boca de la parada de metro de la Plaza de Cataluña, que es donde se ha escenificado el belén. También componen la escena varios manteros exhibiendo su mercancía —gafas de sol, camisetas de equipos de fútbol, etc.—, manifestantes realizando una sentada para pedir paz. tras los atentados terroristas del pasado agosto... La política nacional también se ha colado en esta ocasión, porque se exhibe hasta una de las pancartas colgadas por la ciudad en la que se pide libertad para los presos políticos, en referencia a los encarcelados por el proceso independentista en esta comunidad autónoma.