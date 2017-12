Google y PRISA se alían contra las noticias falsas y la publicidad engañosa

Google ha vuelto a apostar por un proyecto innovador de una empresa del Grupo PRISA, editor de EL PAÍS. El gigante tecnológico ha anunciado este miércoles que aportará 229.950 euros para impulsar el proyecto SEE (Safety Experience Engine), elaborado por PBS (Prisa Brand Solutions), que ofrecerá una plataforma de certificación de contenidos tanto editoriales como informativos de calidad, que garantizará entornos seguros, eliminará automáticamente la publicidad fraudulenta y permitirá al usuario un consumo amigable. Este apoyo de la multinacional es posible gracias al Fondo de Innovación de la Digital News Initiative (DNI), del que hoy se anuncia la cuarta ronda de financiación.

La multinacional ha dado a conocer hoy los 102 proyectos de 26 países europeos que van a recibir un total de 20.428.091 euros para apoyar sus iniciativas de innovación en el sector de las noticias. La iniciativa DNI supone una alianza entre la compañía del buscador y los editores de Europa, a fin de ofrecer soporte al periodismo de alta calidad mediante el uso de tecnología y la innovación.

El proyecto de PRISA, que ha recibido una de las mayores financiaciones de las concedidas a medios españoles, se enmarca en la lucha contra las noticias y la publicidad falsas, que están erosionando los modelos comerciales basados en la publicidad digital.

“Una de las mayores preocupaciones del mercado se centra en cómo, dónde y con quién aparecen los contenidos de las marcas. Igualmente nos preocupa el usuario, al que queremos ofrecer un entorno publicitario cualificado. Así nace SEE, como respuesta a transparentar el ecosistema actual digital”, ha asegurado Cristina Berzal, directora digital de PBS..

De hecho, PBS parte de la base de que las marcas quieren estar en entornos seguros y favorables. Pero, hoy en día, no existe ninguna herramienta que aúne ambos entornos con un criterio común. La solución que ha recibido el apoyo de Google es una plataforma para detectar y dar valor a los contenidos "positivos", que aporten valor en áreas como la educación la información y el entretenimiento. Además, proporcionará un entorno seguro para marcas confirmadas donde personas de todas las edades puedan acceder a esos contenidos. Además, SEE busca ofrecer incentivos a las marcas empresariales para invertir en las distintas webs del Grupo PRISA.

“Desde su comienzo, la Digital News Initiative ha demostrado su compromiso con proyectos que sirvan de motor para la innovación y el desarrollo digital de los medios informativos en Europa. Este marco de colaboración entre la industria y Google es fundamental para encontrar soluciones que den respuesta específica y tangible a los grandes desafíos de todo tipo -muy especialmente a los relativos a las diferentes vías de generación de ingresos- que plantea la transformación digital del sector”, ha declarado Noemí Ramírez, directora de Desarrollo Digital de PRISA Noticias.

De los 102 proyectos financiados en esta cuarta ronda 47 son prototipos -es decir, se encuentran en su primera etapa y a juicio de Google requieren hasta 50.000 euros de financiación-; 33 son de tamaño medio (como es el caso del presentado por PRISA, que requieren hasta 300.000 euros de financiación) y 22 son grandes proyectos (con hasta 1 millón de euros de apoyo). Ninguno de estos últimos ha sido elegido en España.

Según Google, de los proyectos elegidos en este cuarto ciclo un 21% se centran en la creación de nuevos modelos de negocio, un 13% en la mejora del descubrimiento de contenidos con el uso de personalización a gran escala. Otros proyectos incluyen trabajos para medición de analíticas, desarrollo de audiencias y nuevas oportunidades publicitarias. Además, del proyecto de EL PAÍS, el proyecto DNI financia también otros siete proyectos de medios españoles.

La alianza Digital News Initiative (DNI), anunciada en abril de 2015, incluye la creación por parte de Google de un fondo de 150 millones de euros en tres años "para proyectos que muestren nuevas formas de pensar en la práctica del periodismo digital". Ya han sido repartidos 94 millones tras esta cuarta ronda.

Los socios fundadores de esta iniciativa fueron EL PAÍS (España), Les Echos (Francia), FAZ (Alemania), The Financial Times (Reino Unido), The Guardian (Reino Unido), NRC Media (Holanda), La Stampa (Italia) y Die Zeit (Alemania), junto a organizaciones del sector periodístico como European Journalism Centre (EJC), Global Editors Network (GEN) e International News Media Association (INMA).