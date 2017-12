Planes para disfrutar del gran puente de diciembre en toda España

El segundo gran éxodo otoñal se produce este Puente de diciembre en el que se prevén 6,7 millones de desplazamientos de largo recorrido en todo el país con motivo de las festividades de ámbito nacional de la Constitución y la Inmaculada (miércoles 6 y viernes 8 de diciembre). Son muchos, por tanto, los que disfrutarán de un período vacacional de hasta cinco días y abandonarán por unos días sus lugares de residencia con el objetivo de disfrutar del último gran puente antes de las Navidades, con un tiempo estable que se prolongará hasta mediados de esta semana. EL PAÍS te pone en la pista de actividades, tanto al aire libre como en espacios abiertos, y de propuestas culturales y gastronómicas en diferentes destinos turísticos de España.

Galicia: Arte, catas de degustación e hípica

Retrospectiva de Alfonso Sucasas, el creador de la imagen de Galicia Calidade

El Museo de Bellas Artes de A Coruña acaba de inaugurar la exposición Alfonso Sucasas. Unha revisión, que repasa la trayectoria del pintor de Lalín (Pontevedra) fallecido en 2012. La muestra analiza datos biográficos, cartas y entrevistas del artista, repasa sus temas e iconografía, y da a conocer material poco explorado de medio siglo de trayectoria profesional de este clásico contemporáneo. La exposición está formada por 64 obras, entre pinturas y dibujos, datados entre 1957 y 2010, del que también ha pasado a la historia de la plástica gallega como el creador de la imagen de Galicia Calidade, una particular concha de vieira que es todo un símbolo para la marca Galicia en el mundo.

¿Cuánto cuesta?

La entrada general asciende a 2,40 euros; la reducida se queda en 1,40 euros. Entrada gratuita para menores de 18 años, mayores de 65 o jubilados.

Degusta Galicia: Primer salón de Gastronomía y Vinos en Vilagarcía de Arousa

Entre el 6 y el 10, en el Recinto Ferial de Fexdega (Vilagarcía de Arousa, Pontevedra). Primera edición de Degusta Galicia, que nace con vocación de convertirse en cita de encuentro y de exhibición para los profesionales y las novedades gastronómicas y vitivinícolas gallegas. Habrá catas especializadas, jornadas técnicas y degustaciones y presentaciones para el público en general. Público, comerciantes y hosteleros podrán conocer de primera mano los últimos lanzamientos en vinos, cafés, aceites, licores, sidras, cervezas, conservas, galletas, patés, salsas, mermeladas, tartas, dulces, embutidos, quesos y otras muchas delicias autóctonas.

¿Cuánto cuesta?

La entrada diaria para acceder a Degusta Galicia será de 3 euros y las puertas abrirán de 11 a 21 horas.

34º Concurso de Saltos Internacional de A Coruña

El Centro Hípico Casas Novas (Arteixo, A Coruña) es el escenario entre el 8 y el 10 de diciembre de una de las citas hípicas más importantes de España. Amazonas y jinetes internacionales competirán en la pista cubierta de Casas Novas y medirán su destreza en diferentes pruebas simultáneas de nivel 5 y nivel 2. El viernes por la noche se celebrará un espectáculo ecuestre, fuera de competición, para el público asistente. Las pruebas deportivas más destacadas se disputarán hasta entrada la noche del sábado, desde las 20.30 horas, en el Gran Premio Longines, y en la sobremesa del domingo, desde las 17 horas, en la Longines FEI World Cup-Trofeo Caixabank. Una información de Silvia Rodríguez.

País Vasco: El queso, como reclamo turístico de toda una comarca

La ruta del queso Idiazábal

La cuna del queso con la denominación de origen Idiazábal engloba parques naturales, prados, chabolas de pastores, pueblos con encanto... en torno a la producción de un queso de oveja latxa, típica del Pirineo. La localidad que da nombre al producto, Idiazábal (Gipuzkoa), alberga el museo del queso, un monumento al pastor, ovejas en miniatura, queserías... y una variedad de rutas por los alrededores muy aptas para realizar senderismo.

Villas con encanto y espacios naturales

La villa medieval de Segura, el mercado tradicional de Ordizia, la zona minera de Mutiloa, la ferrería de Mirandaola en Legazpi son algunos de los atractivos que ofrece la ruta del queso, además de las escapadas por los parques naturales de Aralar y Aizkorri-Aratz. Es conveniente reservar las catas y las visitas a las queserías y a las bordas de los pastores con anticipación.

El centro de Interpretación y Degustación del Queso Idiazábal ofrece la visita por 1,60 euros por persona, y si es con una cata de queso y vino, por 3,60 euros por persona. Una información de Mikel Ormazabal.

Parque Natural de Aralar. Al fondo, el Monte Txindoki (Guipúzcoa). WEB RUTA DEL QUESO IDIAZÁBAL

Andalucía: Talleres de teatro y exposiciones de arte dedicados a grandes artistas del pasado

Homenaje flamenco a la mujer. La bailaora y coreógrafa Rafaela Carrasco presenta en el Teatro de la Maestranza de Sevilla (Paseo Colón 22), el próximo sábado 9 de diciembre a las ocho y media de la tarde, Nacida sombra, un homenaje a cuatro mujeres de nuestro Siglo de Oro: Teresa de Jesús, María de Zayas, María Calderón y Sor Juana Inés de la Cruz. El espectáculo inaugura el Ciclo de Danza.

¿Cuánto cuesta?

Entradas en la web del teatro, entre 26 y 40 euros.

La huella de Murillo

A partir del 6 de diciembre, el Espacio Santa Clara de Sevilla (calle Becas sin número) acoge una muestra de obras relacionadas con las imágenes y los modelos de Murillo a lo largo de la historia, organizada con motivo del Año Murillo que celebra la capital andaluza.

¿Cuánto cuesta?

La entrada a la muestra cuesta entre 9 y 12 euros, con posibilidades de participar en una visita guiada. Los residentes en la capital andaluza pueden entrar gratis. Más información y compra de entradas en esta página web.

Taller de teatro

El proyecto teatral europeo Hécuba, puertos y periferias del Mediterráneo llega al Teatro Cánovas (Plaza de El Ejido, 5, de Málaga). Hécuba es un proyecto que viaja por el Mediterráneo y atraca en la capital de la Costa del Sol durante dos semanas para hacer un taller con las personas que acudan a la convocatoria. Desde el escenario se van hilando relaciones con la personas, con sus historias y con la del teatro mismo, para que finalmente termine con una actuación final abierta al público que será gratuita (6 de diciembre).

Más teatro

Del jueves 7 al domingo 10 de diciembre, el Teatro Lope de Vega (Avenida de María Luisa sin número) acoge Duelo a muerte del marqués de Pickman, una obra de La Fundición Producciones que se representa a las 20.30, salvo el último día que se adelanta una hora. La obra representa el fallecimiento del noble y lo que aconteció con su cadáver.

¿Cuánto cuesta?

Las entradas se han puesto a la venta desde 4 euros. Una información de Raúl Limón.

Valencia: Naturaleza en estado puro y visita a los más singulares ecosistemas del planeta en un solo lugar

El Oceanogràfic de Valencia

El acuario más grande de Europa, con una superficie de 110.000 metros cuadrados, permanecerá abierto todo el puente desde las 10 hasta las ocho de la noche.

Ubicado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias construida por el arquitecto valenciano, Santiago Calatrava, reproduce los ecosistemas marinos más importantes. Único centro europeo donde observar belugas y morsas, propone un recorrido por los mares y océanos trasladando a los visitantes a los más singulares ecosistemas del planeta a través de los 45.000 ejemplares de 500 especies que viven en el acuario. Especial atención merece el Delfinario: con un total de cinco piscinas, esta instalación puede albergar una treintena de delfines. Las piscinas tienen un volumen de 26 millones de litros y 10,5 metros de profundidad. Hay gradas para contemplar el espectáculo con capacidad para 1.500 personas.

¿Cuánto cuesta?

La entrada es gratuita para niños de 0 a 3 años y hay tarifa reducida, 21,85 euros, para muchos colectivos.

Paseo en barca por el Parque Natural de la Albufera

A 10 kilómetros de la capital del Turia, es un clásico, que hasta los propios valencianos hacen varias veces al año. Si el tiempo acompaña, contemplar los parajes de la Albufera en una típica barcaza de pescadores es un recuerdo inolvidable para mayores y niños. Hay embarcaderos en todo el perímetro del lago, el más grande de España, más de 3.000 hectáreas, y una de las zonas húmedas más importantes de la península ibérica. En él hibernan especies únicas de aves acuáticas. En El Palmar, escenario de las obras de Blasco Ibáñez, se puede disfrutar de la cocina de la zona: paella y all i pebre, elaborado con anguilas del lago.

Zona de El Palmar, situado en el interior del Parque Natural de la Albufera. MARÍA JOSEP SERRA

¿Cuál es el mejor momento del día para visitarlo?; ¿Cuánto cuesta?

En invierno es mejor dar el paseo por la mañana, antes de comer, aunque se realizan durante todo el día hasta la puesta de sol. Consultar antes el precio (entre 4 y 5 euros) y la duración del recorrido, que suele ser de 40 minutos.

El Huerto del Cura, en Elche. La Palmera Imperial es el reclamo de este maravilloso espacio de más de 12.000 metros cuadrados, declarado jardín Artístico Nacional en 1943. Su nombre se lo debe a la Emperatriz Isabel de Austria, Sissi, a quien se la dedicó el capellán José Castaño, creador del jardín, cuando ésta visitó el huerto en 1894. Es un ejemplar único de palmera datilera con siete brazos de un mismo tronco que constituye un caso excepcional entre las palmáceas. Además de las palmeras, en el Huerto del Cura crecen otras especies del mediterráneo, como limoneros, naranjos, granados, algarrobos y azofaifos, junto a otras de clima subtropical que el paso del tiempo ha transformado en una bella colección de plantas procedentes de los lugares más exóticos. Una hora es el tiempo recomendado para recorrer el jardín.

Horarios y precios

Los horarios de lunes a viernes son de 10 a 17,30; los sábados, hasta las 15 horas. Los precios: adultos: 5€; pensionistas y estudiantes: 3€. Los niños: 2,50 euros. Las personas con minusvalía y los parados tienen un descuento del 50%. Una información de Maria Josep Serra.

Cataluña: Obras de teatro, conciertos y mercados alternativos

Festival Temporada Alta

Este mes de diciembre es el último en el que podrás disfrutar de los espectáculos que ofrece el festival de artes escénicas Temporada Alta que se celebra en las ciudades de Girona y Salt. La programación prevista para el puente incluye varias propuestas de teatro y música, entre las que se encuentran la obra de teatro Blasted de Sarah Kane, una de les obras del siglo XX más duras y que va a marcar la sociedad británica por su dureza y verdad, esta vez dirigida por Alícia Gorina (jueves y viernes), Cyrano, una adaptación de la clásica obra de Edmond Rostand reescrita y dirigida por Pau Miróque e interpretada por Lluís Homar (viernes, sábado y domingo) o el concierto que darán Rosalía i Raül Fernández "Refree" el sábado en el Auditori de Girona.

Festival de Jazz Voll-Damm Barcelona

El festival Internacional de Jazz Barcelona cumple celebra su 49 edición y tiene dos conciertos programados para este puente. El viernes 8 de diciembre el grupo An Evening With Virginia And The Woolfs, con su repertorio repleto de clásicos de Etta James, Tina Turner, Aretha Franklin y Amy Winehouse, entre otros, dará un concierto en el Harlem Jazz Club y el sábado podrás escuchar a Trombone Shorty & Orleans Avenue, uno de los músicos más reconocidos en la esfera del jazz de la Nueva Orleans del siglo actual, en Razzmataz. Además de esto, el festival organiza conferencias y clases magistrales en el Conservatorio del Liceu.

El mercado Estació Disseny ubicado en el interior de la Estación de Francia. EDB

Estació Disseny Barcelona

El fin de semana —sábado y domingo a partir de las 11:00— se establecerá en la Estación de Francia de Barcelona el mercado Estació Disseny. Este mercadillo contará con puestos de diseño, moda, arte y foodtrucks donde poder comer, además de juegos infantiles y otras actividades que ha programado la organización del evento. Si te gusta lo vintage, este mercado, que dadas las fechas se teñirá de tintes navideños, también contará con espacios donde podrás encontrar ropa y otros artículos de segunda mano. Una información de José Ángel Montañés.

Madrid: Exposiciones, musicales inclusivos, productos artesanos y escapadas para evadirse de la ciudad

Escenarios y exposiciones

Danza para todos los públicos. El festival de la Comunidad de Madrid en Danza celebra su XXXII edición programando en la capital a 18 compañías de todo el mundo. Abierto hasta el 17 diciembre

El penoso camino a Europa. El Centro del Actor se estrena como sala de exhibición con Muros, una obra sobre el drama de los refugiados.

El punk es eterno. Un centenar de imágenes recogen la explosión del género musical en 1977 en una exposición en Madrid.

Inclusión, también en el escenario: La Familia Addams, ejemplo de normalidad. Personas con discapacidad sensorial pueden disfrutar del musical con un sistema de inteligencia artificial pionero.

Los arquitectos borrados por el franquismo. La Fundación ICO homenajea a Carlos Arniches y Martín Domínguez.

Bailes obreros contra la Dama de hierro. Tras tres años de trabajo y una inversión millonaria, Billy Elliot el musical llega a Madrid.

Nova Galega de Danza. MONCHO FUENTES

Espacio gastronómico

Donuts veganos para todos los públicos. Delish Vegan Doughnuts ofrece ocho variedades artesanales del tradicional bollo.

'Sepionet' en Chamberí. El cocinero César Anca abre en Madrid Xanverí, donde mezcla "la fuerza de la capital, una cocina castiza, honesta y rotunda, con la sutileza del Mediterráneo".

'Omakase' o cuando el chef manda. El restaurante Kappo, con el cocinero Mario Payán al frente, es uno de los mejores japoneses de Madrid

Un grupo de adolescentes atiende a un monitor en una ruta por el río Manzanares. PARQUE NATURAL DE SIERRA DE GUADARRAMA

Escapadas

Una a Móstoles... Cuando el baile hace historia. Una muestra reivindica el voguing, un movimiento artístico afroamericano.

Otra a Guadarrama... "La aventura del Guadarrama". El parque nacional organiza diferentes actividades hasta final de año para dar a conocer su riqueza. Una información de Pablo León.