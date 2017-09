Javier Sánchez presenta una demanda de paternidad a Julio Iglesias

Javier Sánchez Santos, el presunto hijo secreto de Julio Iglesias, ha comparecido ante la prensa este lunes en Valencia tras presentar en el juzgado la demanda de filiación contra uno de los cantantes más famosos del mundo. Sánchez, de 40 años, hijo de una exbailarina portuguesa que lleva décadas asegurando que mantuvo una relación con Iglesias en 1975 de la que nació su hijo, ha retomado la reclamación después de que dos detectives desplazados a Miami obtuvieran 15 objetos cuyo análisis de ADN demuestra, según él con una fiabilidad del 99,9%, que el artista es su padre biológico.

“Tengo un mensaje para Julio. Es importante que sepa que no le guardo ningún rencor. Soy una persona que tengo capacidad de perdonar y todavía hay tiempo para rectificar esta mentira. Ya tenemos la prueba. Creo que es el momento de que dé un paso adelante”, ha afirmado entre una nube de periodistas y curiosos a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Valencia.

Una de las páginas de la demanda presenta este lunes.

Sánchez, criado en un modesto hogar del distrito marítimo de Valencia, entre los barrios del Cabanyal y la Malva-rosa, cantante frustrado y dueño de una tienda de productos de alimentación para deportistas, ha asegurado que fue él quien se puso en contacto con el despacho del abogado sevillano Fernando Osuna, después de que su madre se enterase de que había llevado con éxito la reclamación de Manuel Díaz contra Manuel Benítez, El Cordobés.

“La decisión surgió de un mensaje que me dio mi madre. Yo no veo televisión. Soy una persona que vivo una vida bastante tranquila, humilde, en Valencia, con mi mujer, a la que amo. Hago una vida normal. Mi madre me dijo que Fernando [Osuna] había conseguido ganar un caso de filiación parecido al mío, el de Manuel. Le estuve dando vueltas unos días, pensando si lo quería volver a hacer o no. El hecho de ser yo el que iba a buscar las pruebas para llevarlas a la justicia, sin tratar de reabrir el caso antes, me animó a llevarlo adelante”.

Sánchez se refiere a la anterior demanda de filiación que su madre presentó a principios de los años noventa, cuando el supuesto hijo era menor de edad. La reclamación fue aceptada por un juez de Valencia, pero acabó siendo desestimada en apelación por una cuestión formal. El juzgado reclamó al cantante que se sometiera a una prueba de ADN a través de su abogado y de su procurador, pero la justicia consideró que debería habérselo notificado personalmente a Iglesias.

Con ese precedente y con la dificultad que, en general, supone reabrir un caso archivado hace dos décadas, tanto Sánchez como su abogado han apelado este lunes a que el nuevo proceso aborde el fondo de la cuestión. “Ha llegado el momento de que la justicia haga honor a su nombre y repare todos los daños que ha hecho en el pasado”, ha dicho Sánchez.

El presunto hijo de Iglesias -que habría sido concebido mientras el cantante estaba casado con Isabel Preysler-, ha señalado a su madre como la principal razón que le ha decidido a embarcarse en un procedimiento judicial que, de ser aceptada la demanda, se prevé largo y complejo. “En todo momento ella dijo la verdad. Se le ha tachado de muchas cosas, que a mí me han dolido. Esa espina la tenía clavada. Quería hacerle este regalo a ella, se lo merece y es el momento”.

Tanto él como su abogado han evitado entrar a valorar las consecuencias pecuniarias que tendría el reconocimiento de la parternidad dado el formidable patrimonio que se le atribuye a uno de los cantantes que más discos ha vendido de la historia. Este verano, la agencia EFE informó de que Julio Iglesias había puesto a la venta una finca de 3,2 hectáreas en Indian Creek, Miami, por 150 millones de dólares (126 millones de euros).

La demanda registrada por el letrado Osuna en los juzgados de Valencia señala precisamente que Julio Iglesias "podrá ser emplazado en su domicilio sito en la urbanización Indian Creek de Miami Beach, Florida, Estados Unidos de América".

El abogado explicó en julio que una de las primeras batallas jurídicas a las que espera enfrentarse es la de la competencia: qué juzgado debe hacerse cargo del asunto. El letrado ha optado por Valencia, donde reside su cliente, pero cree que Iglesias podría pedir el traslado del asunto a Florida o a la República Dominicana, donde hace unos años adquirió una vivienda.