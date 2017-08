Hilary Duff responde en bañador a las críticas sobre su cuerpo

Hilary Duff se ha sumado a la estela de las celebridades que cortan de raíz las críticas a su cuerpo, como ha hecho en los últimos días Rihanna. La cantante, actriz y exestrella Disney ha publicado una foto en su cuenta de Instagram y un mensaje en el que arremete contra las revistas y páginas web de cotilleos que han cuestionado su silueta en los últimos días."Besadme el culo", pide a aquellos que "saben como arruinar los buenos momentos" e intentan que se avergüence de su cuerpo. El mensaje de Duff, con más de ocho millones de seguidores, ha corrido como la pólvora por las redes.

La actriz ha acompañado su respuesta de una imagen de si misma en bañador sosteniendo en brazos a su hijo. "Mi cuerpo me ha dado el mejor regalo de mi vida: Luca, de cinco años. Voy a cumplir 30 años en septiembre y mi cuerpo está sano y me lleva a donde tengo que ir", explica en una entrada en la que también pide a las niñas, mujeres y madres de todas las edades que estén orgullosas de sus cuerpos y que no pierdan el tiempo deseando "ser diferente o perfectas".

Duff asegura que está disfrutando de unas vacaciones con su hijo después de una larga temporada de rodaje y, en virtud de los emoticonos que dedica a quienes la están importunando, no le ha dado mucha importancia.

Las críticas al físico de cantantes o actrices son más que recurrentes. Demi Lovato, también exestrella Disney, se ha enfrentado tantas veces a los haters de sus redes sociales que incluso les dedicó una canción. El título del tema: Really Don’t Care (Realmente no me importa, en castellano). Lovato también hizo frente a quienes la criticaron por su peso en más de una ocasión. “Adivinen, estoy sana y feliz, y si odias mi peso, tú evidentemente no lo estás”, les dijo.

Lady Gaga también salió al paso de los comentarios sobre su barriga en un gran espectáculo de la última Super Bowl. La cantante respondió en su cuenta de Instagram: “He escuchado que mi físico ha sido tema de conversación, así que me gustaría deciros que estoy orgullosa de mi cuerpo y deberíais estarlo del vuestro. No importa quien seas o lo que hagas. Podría darte un millón de razones para demostrar que no necesitas servir a alguien o a algo para triunfar. Sé tú, y selo infatigablemente. Eso es lo que hacen los campeones. Muchas gracias por apoyarme, os quiero”.