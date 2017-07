O. J. Simpson logra la libertad condicional tras nueve años en prisión

El caído ídolo estadounidense O. J. Simpson, de 70 años, compareció este jueves ante la Junta de Libertad Condicional del Estado de Nevada (EE UU) en su última oportunidad para la libertad condicional. La vista se realizó por videoconferencia entre la prision y Carson City y todo el país pudo ver a Simspon de nuevo ante un tribunal defendiendo que es "un buen tipo". Una de las circunstancias citadas por el tribunal para concederle la libertad es la falta de condenas penales anteriores.

Orenthal James Simpson está en prisión por un atraco a mano armada a un coleccionista de trofeos en Las Vegas, del cual quería recuperar algunos recuerdos de su carrera como deportista, según su versión. Simpson fue condenado en 2008 por 12 cargos, incluidos secuestro, robo y asalto a mano armada, con un cumplimiento mínimo de 9 años y un máximo de 33. La Junta ya le concedió la condicional por ocho de los cargos en 2013. Si tenía un fallo en contra en esta oportunidad, no podía haber vuelto a pedir la condicional hasta 2022. Una buena señal para él era que el ex fiscal general del Estado de Nevada se haya mostrado favorable a que se le otorgue la libertad condicional. Ya hace unos años la junta destacó su buena conducta en prisión.

O. J. Simpson, durante el juicio por el doble asesinato en mayo de 1995 VINCE BUCCI AFP

Al tener en cuenta el historial penal de Simspon, el país entero recuerda los sucesos de 1995. El juicio televisado de O. J. Simpson de 134 días por el asesinato de Nicole Brown y su pareja, Ronald Goldman, es todavía hoy el juicio del siglo en Estados Unidos. Una historia que el año pasado se convirtió en la trama de la serie American Crime Story: The People vs. O. J. Simpson y del documental O. J.: Made in America. Y aunque el deportista fue absuelto del doble crimen, la sombra de la sospecha nunca ha desaparecido. Su absolución fue vista como una revancha por la sentencia en el juicio de la paliza a Rodney King, que dio origen a los disturbios de Los Ángeles en 1992.

De igual forma que aquella sentencia fue vista como una decisión influida por la voluntad del jurado de absolver a un hombre negro, en contra de una gran cantidad de evidencias que comprometían seriamente la versión de Simpson, la sentencia de Las Vegas fue vista como excesiva para los hechos juzgados.

En la audiencia de este jueves, Simpson volvió a convertir la justicia en un espectáculo. La audiencia debía durar unos minutos y se convirtió en una retransmisión en directo de hora y media. Ante la pregunta de "¿qué estaba pensando?" cuando se produjo el asalto a mano armada, Simpson se puso a relatar de nuevo su propia versión exculpatoria de los hechos, como si se tratara de un nuevo juicio. Estuvo 20 minutos hablando, riendo, haciendo bromas y recordando la magnética personalidad que le llevó a ser una de las personas más populares del país.

"Nunca he apuntado con una pistola a nadie", dijo ante la junta. A ratos, Simpson pareció estar pidiendo que le scaran de prisión porque la sentencia estaba mal dictada, y no por los méritos de su buena conducta en prisión y el resto de atenuantes que finalmente la junta tuvo en cuenta, como el hecho de que va a vivir con su familia, tiene medios de vida estables fuera de la cárcel y ninguna condena anterior. "He tenido una vida libre de conflicto, sin problemas en la calle", dijo en otra ocasión. Cada una de estas afirmacions chirriaba con el que es el juicio por asesinato más famoso del mundo.

A pesar del tono desafiante de Simpson con la junta de evaluación, en sus últimas intervenciones se le oyó decir "lo siento" y pedir perdón a la víctima y al Estado de Nevada."He venido a decir que llevo nueve años en prisión sin poner excusas. He cumplido mi sentencia y solo quiero volver con mi familia". Sobre su buena conducta dijo: "No creo que ningún preso haya representado a esta prisión mejor que yo".

La víctima en cuestión, Bruce Fromong, la persona a la que Simpson y sus acompañantes amenazaron para que le devolviera ciertos efectos personales, testificó a su favor. Dijo que era amigo suyo, que nunca le apuntó con una pistola y que "no es una amenaza para nadie".

La junta también escuchó el testimonio de la hija mayor de Simpson, Arnelle, quien dijo querer "expresar lo que creemos que es el veradero carácter de mi padre". "Ha sido un preso modelo, lo que es increíble dadas las circunstancias". La hija dijo que su padre sabía que lo que sucedió estaba mal, que "se equivocó en su forma de actuar, podía haberlo hecho de manera diferente". "Tomó la decisión equivocada en el momento equivocado", resumió. "Solo queremos pasar página discretamente". El testimonio de Arnelle Simpson fue exactamente lo que cabría esperar de una comparecencia ante una junta de evaluación de libertad condiconal.