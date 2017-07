Femen irrumpe en un concierto de Woody Allen en Hamburgo

Dos activistas de Femen interrumpieron anoche un concierto de Woody Allen en Alemania, para protestar contra “el silencio” que rodea los supuestos abusos sexuales del director a su hija adoptiva Dylan Farrow.

En el vídeo que han colgado las militantes de Femen en su página de Facebook, se puede ver cómo dos mujeres con el torso desnudo y con citas de una carta abierta de la presunta víctima pintadas sobre la piel irrumpen en la magnífica filarmónica de Hamburgo, donde Allen tocaba el clarinete con su banda de jazz.

“Queremos recordar al mundo y a los fans del jazz sentados en el público que no se trata solo de un director, músico y actor neurótico y entrañable, sino que también parece que le pone la mano encima a sus hijas”, ha publicado la sección alemana de Femen en su página de Facebook.

El diario The New York Times publicó hace tres años en un blog una carta en la que la hija adoptiva del cineasta relataba el supuesto acoso que sufrió cuando tenía siete años en el ático de su casa. “Desde que tengo memoria mi padre siempre me había hecho cosas que no me gustaban”, escribió entonces Farrow en la carta. Allen ha negado en todo momento las acusaciones y en 2014 respondió también con una carta abierta y publicada en el Times en la que culpaba a su ex pareja Mia Farrow de manipular a la joven y de maquinar contra él.

En el vídeo de la filarmónica de Hamburgo se escucha una tremenda pitada del público a las activistas y más tarde aplausos, una vez que las mujeres semidesnudas son arrancadas a la fuerza del escenario.

Ya sin activistas a la vista, Allen se lleva el clarinete a la boca, cruza la pierna y continúa tocando como si tal cosa.