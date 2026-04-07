Una borrasca provoca tormentas fuertes en el oeste peninsular

El oeste de la Península recibirá tormentas este martes, con probable granizo y precipitaciones fuertes, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Se debe a la entrada de una borrasca que dejará lluvias en la mitad occidental peninsular y nubes abundantes en la mitad oriental y Baleares. Irá acompañada de vientos fuertes en algunas zonas. La agencia ha activado avisos amarillos, que indican peligro bajo, en Huelva, por vientos; y en Ávila, León, Palencia, Salamanca, Valladolid, Zamora, Toledo, Badajoz, Cáceres, A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, por lluvias y precipitaciones acumuladas.

Se prevén volúmenes significativos de agua en el oeste del Sistema Central y no se descartan también lluvias en el oeste de Andalucía. Además, soplarán rachas muy fuertes de vientos, superiores a 70 kilómetros por hora, en la Cordillera Cantábrica y en Extremadura.

Habrá también polvo en suspensión en el centro y oeste peninsulares que, con las precipitaciones, puede dar lugar a chubascos de barro. En Canarias se esperan cielos nubosos o cubiertos en el norte de las islas más montañosas, con precipitaciones, sobre todo a partir de la tarde. En el resto de zonas habrá intervalos nubosos. Además, la Aemet prevé bancos de niebla costeros en los litorales del norte del Mediterráneo y en Baleares, así como brumas y nieblas en zonas altas de la mitad occidental peninsular.

Según las previsiones, se acerca un descenso de las temperaturas máximas en la mitad occidental de la Península, que puede ser notable, y pocos cambios en el tercio oriental y el Estrecho. Las mínimas irán en ascenso ligero, que puede ser notable en el Cantábrico oriental, y bajarán en el cuadrante nordeste. En Baleares aumentarán las máximas y en Canarias habrá un descenso general, más acusado en cumbres y medianías.

Soplarán vientos de componentes sur y oeste esta jornada, en general moderados, en la zona occidental peninsular y vientos del este de flojos a moderados en la vertiente mediterránea y el archipiélago balear. También levante moderado rolando a poniente en Alborán. Serán probables rachas muy fuertes en la Cordillera Cantábrica, el oeste de Castilla y León, Andalucía y Extremadura. En Canarias, soplará viento del noroeste moderado, tendiendo a arreciar y a rolar a norte.