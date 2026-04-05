Los embalses internos se mantienen por encima del 90% de su capacidad en Cataluña

Cataluña vive una temporada muy favorable en sus reservas de agua. Los embalses de las cuencas internas de Catalunya siguen por encima del 90% de su capacidad, y mantiene la tendencia creciente de 2025. Desde el inicio de este año, según datos de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA), las cuencas han pasado del 85% al 91,5%, ganando 6,5 puntos en el primer trimestre de 2026. Si se compara con el año pasado, cuando estaban al 63,6% de su capacidad, las reservas de las cuencas internas han crecido en casi 30 puntos porcentuales

Muchos de los principales embalses están en porcentajes altos, como por ejemplo Darnius Boadella (87,9%), Sau (88,4%), Susqueda (90,8%) La Baells (95,3%), La Llosa del Cavall (100,6%), Sant Ponç (91,6%), Foix (83,1%), Siurana (75,9%) y Riudecanyes (99,1%). En total, los embalses del sistema Ter-Llobregat, que abastece a Barcelona y su área y a Girona y su entorno, estaban el pasado 31 de marzo al 92,2% de su capacidad. Estos registros crecieron durante los dos primeros meses del 2026, cuando el temporal Harry afectó a buena parte del territorio, pero en marzo el abastecimiento se redujo sensiblemente hasta alcanzar los datos actuales.

Preguntadas por la afectación que puede suponer el deshielo durante la primavera en estas cuencas, fuentes de la ACA explican a Europa Press que los únicos puntos donde hay acumulación de nieve son en la cuenca del Llobregat y la del Ter, pero “son cuencas pequeñas que disponen de pocos kilómetros cuadrados por encima de los 2.000 metros”.

“Esto hace que, por extensión, la superficie que puede quedar cubierta por la nieve es bastante reducida”, lo que contrasta con la parte catalana del Ebro, donde hay más kilómetros de superficie por encima de los 2.000 metros y esto provoca que haya más acumulaciones de nieve.

Desde la ACA insisten en que la cantidad de nieve acumulada en las cuencas internas “suele ser poco relevante y su aportación a los embalses es lenta y progresiva”, y recuerdan que en el proceso de fusión de la nieve, una parte de ella se evapora y otra se infiltra en el terreno o se dispersa por el viento y, finalmente, sí que hay una parte que llega a los ríos.

Desalinizadoras

Por último, las mismas fuentes de la ACA explican que actualmente el régimen de funcionamiento de las desalinizadoras es del 50%. Afirman que se mantiene este régimen para “favorecer la recuperación de reservas del acuífero de la Vall Baixa del Llobregat” y también contribuir al cumplimiento de los acuerdos del Ter, reduciendo así las aportaciones hacia la región de Barcelona.