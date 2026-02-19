La borrasca ‘Pedro’ deja 13 comunidades bajo avisos por viento, mala mar y nieve

El jueves arranca con un tiempo revuelto en buena parte del país. Hasta 13 comunidades autónomas están bajo aviso por viento muy fuerte, fenómenos costeros adversos y nevadas, en una jornada marcada por la borrasca Pedro. El fenómeno, bautizado por el servicio meteorológico francés, es el número 16 de la temporada y comenzó a afectar a España el miércoles. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el temporal dejará rachas muy fuertes de viento, superiores a los 70 kilómetros por hora, en amplias zonas del litoral cantábrico, el este y el sureste peninsular y Baleares. En puntos muy expuestos, como cabos del Cantábrico o zonas concretas del litoral sur de Cataluña y del archipiélago balear, las rachas pueden ser incluso huracanadas y superar los 120 kilómetros por hora.

La situación más delicada se concentra en el norte y el noroeste. Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco están en aviso naranja por fenómenos costeros, lo que implica peligro importante. Allí se espera viento del oeste de fuerza 8, con rachas que pueden alcanzar fuerza 9, y una mar combinada que irá aumentando hasta los seis o siete metros, con picos puntuales de hasta ocho metros entre la medianoche y el mediodía.

En Andalucía, la agencia también prevé una mañana complicada en la costa, con viento fuerte y olas de entre tres y cuatro metros. Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares comparten aviso naranja por viento, especialmente en el litoral, donde se esperan rachas de entre 90 y 100 kilómetros por hora. En algunos puntos, como el litoral de Tarragona, la entidad estima que se podrían superar localmente los 130 kilómetros por hora.

El temporal no solo trae viento y mala mar. La Aemet predice precipitaciones persistentes en el Cantábrico oriental y nevadas en las montañas del tercio norte. La nieve estará presente a partir de los 700 metros en la cordillera Cantábrica y los Pirineos, con acumulados significativos en cotas altas. Aragón, Navarra, La Rioja, Castilla y León y Castilla-La Mancha permanecen en aviso amarillo por viento y nieve, un nivel que indica riesgo bajo.

A lo largo del día entrará una masa de aire frío y húmedo por el noroeste de la Península, mientras que desde el suroeste avanzarán altas presiones a partir del mediodía. Este cambio irá estabilizando la atmósfera de sur a norte. Aun así, en el tercio norte se mantendrán los cielos muy nubosos o cubiertos, con lluvias persistentes en el Cantábrico, los Pirineos y la vertiente norte de los principales sistemas montañosos. En el resto de la Península y en Baleares, el cielo tenderá a despejarse con el paso de las horas y las precipitaciones irán remitiendo durante la tarde.

Las temperaturas acompañan al ambiente invernal. Las máximas bajan de forma generalizada en todo el país, con descensos notables en el litoral cantábrico, el Pirineo, el sureste peninsular y zonas altas del interior. Las mínimas también descienden en la Península y Baleares, aunque con ligeros ascensos en algunas depresiones del noreste y puntos del sureste. En Canarias, la agencia prevé un ligero ascenso térmico en las islas más orientales y descensos en el resto, con cielos nubosos en el norte y más despejados al sur.

El viento será uno de los fenómenos clave durante buena parte de la jornada. Soplará del oeste y noroeste en la Península y Baleares, con tendencia a amainar en la vertiente atlántica en la segunda mitad del día. La Aemet señala que las rachas más intensas se registrarán en los litorales de Galicia, el Cantábrico, Alborán, el mar Balear y el Ampurdán, además de zonas altas del interior y, especialmente, del tercio oriental peninsular. En Canarias, continuará el alisio, con intervalos de fuerte.