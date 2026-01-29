El alquiler baja un 8,6% en Navarra tras medio año con el mercado intervenido

Navarra ha presentado este jueves su primer balance del mercado del alquiler tras aplicar las limitaciones a los precios que establece la ley de vivienda. “No hablamos de ninguna encuesta de un portal inmobiliario, sino de datos del registro oficial en el que están todos los contratos”. Es la primera advertencia que ha hecho Begoña Alfaro, vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda del Gobierno de Navarra, al detallar el balance de los primeros seis meses de aplicación de la limitación de precios del alquiler en los 21 municipios de la comunidad que fueron declarados la primavera pasada como Zonas Residenciales Tensionadas. El precio del alquiler ha descendido en esas zonas un 8,6% desde que el 30 de julio entró en vigor esa medida de límite de precio. Ha pasado de los 848 euros del segundo trimestre de 2025 a los 774 en los que terminó el año finalmente.

Navarra fue, tras Cataluña, la segunda comunidad en adoptar esta medida que recoge la ley nacional de la materia y, tras realizar el estudio comparado de los precios de los alquileres en la primera parte de 2025, declaró el 18 de mayo pasado a 21 municipios de la comunidad como zonas tensionadas, el mecanismo legal que permite establecer topes a los precios. Entre ellos están la capital, Pamplona, y los municipios de su cinturón urbano, donde se registraban los precios más altos. También Tudela, en el área sur, e incluso Baztán, un valle del norte en el que la dificultad de acceder a vivienda estaba siendo un obstáculo para retener a la juventud en la zona.

2025 se cerró en Navarra con 4.202 contratos de alquiler frente a los 4.176 de 2024. Suponen 29 contratos más, “lo que rompe con el mantra de que se desploma la oferta al que suelen recurrir los intereses privados del sector a los que no les gusta la regulación del mercado”, recalca Alfaro. El 88,5% de los contratos de alquiler firmados el pasado año se refieren a viviendas de los 21 municipios de mercado tensionado y solo un 11,5% se registraron en los 251 ayuntamientos restantes en los que no existe esa limitación.

Denunciar irregularidades

Dentro de los aspectos pendientes, Alfaro señala que los contratos de temporada, que están exentos de esta limitación de precios, se han duplicado en el último año. Han pasado de ser el 5% del total a suponer el 11% en 2025. Hasta ahora esta figura se usaba para los alquileres a estudiantes que acuden desde otras zonas a las dos universidades de Pamplona. Sin que se haya producido un aumento relevante de alumnado, el dato hace sospechar al departamento de Vivienda que “hay una parte del sector privado que pretende eludir la ley a través de los contratos ficticios de temporada”.

Por ello, anuncia Begoña Alfaro la apertura a partir de la próxima semana del Servicio de Mediación y Asesoramiento del Gobierno de Navarra y anima a quienes sufran un “contrato ficticio de temporada” a que acudan a él para que “entre todas podamos combatir el fraude y la avaricia”.