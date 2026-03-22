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Hacia una movilidad sostenible

Global Mobility Call 2026 regresa a Ifema Madrid del 9 al 11 de junio. La edición de este año analizará el impacto de la IA en el transporte

Imagen de la edición de 2024 de la feria. IFEMA
Luis Enrique Velasco
Luis Enrique Velasco
Valencia -
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La revolución del motor ha sido implacable, aunque no ha estado exenta de problemas que ahora requieren atención. La congestión, la contaminación y la desigualdad en el acceso al transporte han convertido la movilidad en uno de los grandes retos del momento. Encontrar una respuesta a ese desafío es el objetivo principal del Global Mobility Call (GMC), la principal exposición internacional de movilidad sostenible en Europa, organizada por Ifema Madrid, que celebra su nueva edición del 9 al 11 de junio.

En su último año, la GMC reunió a más de 8.000 profesionales y contó con la participación de 500 ponentes. Esta trayectoria consolida al evento como el gran catalizador de la colaboración público-privada en el sector del motor. En 2026 llega en un momento particularmente importante. La transición energética avanza a ritmo desigual, las ciudades buscan modelos de transporte más resilientes y la irrupción de la inteligencia artificial (IA) y la economía del dato se han convertido en trampolines para soñar con nuevos tipos de soluciones de movilidad.

Esta edición se estructura en torno a cuatro grandes bloques. El primero aborda el papel de la IA en la transformación de los sistemas de transporte. El segundo se centra en el avance hacia un transporte conectado, autónomo y definido por software. El tercero examina el desarrollo de infraestructuras inteligentes para una movilidad descarbonizada. Y el cuarto aborda los desafíos de gobernanza, industria y talento, junto con los principios de ética y seguridad.

En paralelo, el formato dual de congreso y exposición ofrece un entorno diseñado para impulsar oportunidades de negocio y generar conexiones de alto valor. La feria contará con un auditorio principal, dos ágoras temáticas, espacios exclusivos adaptados al perfil de cada participante, desde directivos de grandes corporaciones hasta empresas emergentes y representantes institucionales.

Además, la edición de 2026 refuerza su proyección internacional gracias a alianzas estratégicas relevantes. Indra se incorpora como partner tecnológico del evento, aportando sus soluciones de movilidad inteligente, capaces de integrar en tiempo real infraestructuras, vehículo y centro de control. Por su parte, Faconauto —la asociación de los concesionarios de automóviles en España— refuerza el posicionamiento del congreso al facilitar el diálogo entre fabricantes, distribuidores, administraciones y empresas tecnológicas.

Para David Moneo, director de GMC, estas incorporaciones representan un salto cualitativo en el desarrollo de la feria: “Son acuerdos que aportarán una visión práctica basada en el profundo conocimiento de sus mercados, enriqueciendo el enfoque del evento en ámbitos como la electrificación, la movilidad conectada y la adopción de nuevas tecnologías”.

Otra de las grandes novedades de esta edición es la coincidencia de GMC con otros cuatro eventos de Ifema Madrid: TECMA, SRR, SocioCARE y el Foro de las Ciudades.

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