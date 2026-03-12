Medicina personalizada gracias a la genética

Mari Carmen Garrido Navas, una bióloga de 38 años, tuvo que irse a Inglaterra, donde hizo el doctorado, para darse cuenta de la oportunidad laboral que se abría en el campo de la genética. La llegada de la pandemia fue el punto de inflexión que la llevó, junto a un grupo de amigas, casi todas ellas biólogas de profesión, a lanzarse al mundo del emprendimiento dando vida a la empresa biotecnológica ConGen.

Cuatro años después de que abrieran ConGen en su localidad natal, Alcalá la Real, en la Sierra Sur de Jaén, la empresa entró en el Top Spain Up Nation, un reconocimiento de la entidad pública Enisa que distingue a las firmas jóvenes más innovadoras del país por un proyecto que acerca la medicina a las personas a través de la genética. Su facturación el último año ascendió a poco más de 150.000 euros, una cantidad que prevén triplicar en los próximos tres ejercicios.

La compañía desarrolla su actividad en ámbitos como la genética reproductiva, la farmacogenética, la nutrigenética, la oncología y la medicina preventiva, dando apoyo tanto a personas interesadas en la prevención y el conocimiento de su salud como a pacientes que buscan respuestas y tratamientos personalizados. También ofrecen servicios de genética deportiva para quienes quieran diseñar un entrenamiento personalizado o conocer y mejorar su rendimiento deportivo en base al ADN. El tratamiento prenatal para la atrofia muscular espinal es otro de los avances que, según la bióloga jiennense, da sentido a la medicina genética. “Se trata de un hito que no solo revoluciona el tratamiento de la atrofia muscular espinal, sino que plantea nuevas posibilidades para abordar otras enfermedades genéticas antes del nacimiento.

“Conocer tu información genética te permite anticiparte y tomar decisiones informadas”, precisa Garrido, doctora en Genética y cofundadora de la empresa junto a su padre, Luis Garrido, director. El resto del equipo lo forman Eva Lafuente, asesora genética, Sara Álvaro, especialista en enfermedades raras y Julieta Fernández, responsable de marketing.

“Lo que más satisfacción me produce es que estamos logrando que la gente conozca las ventajas de la genética para mejorar la salud, el bienestar y la calidad de vida”, expone Garrido sobre una disciplina que, a su juicio, “no está todavía bien legislada ni reconocida a nivel profesional” en España.

La empresa maneja una cartera de más de 200 clientes, muchos de ellos del extranjero, gracias a las sesiones de telemedicina que imparten. Entre ellos hay también empresas e instituciones que llevan este servicio de asesoramiento genético a sus empleados. “Emprender cerca de los tuyos siempre hace todo más fácil”, apunta Garrido sobre su deseo de afianzar este negocio al entorno donde tiene sus raíces.

Registro de pacientes

Además, según Garrido, la inteligencia artificial, ha llegado para quedarse en este campo: “La IA nos ayuda en tareas repetitivas, en el análisis de grandes volúmenes de datos y en identificar factores relevantes que manualmente llevarían muchas más horas y, al mismo tiempo, nos permite humanizar más la consulta, no estar pendientes del teclado y centrarnos en la persona”.

Se estima que la demanda de asesoramiento genético crezca exponencialmente en los próximos años: “La sociedad necesita ayuda para entender los avances en el campo de la genética y las implicaciones en salud”. La empresa lleva a cabo varios proyectos de investigación junto a instituciones públicas y privadas, entre ellos la creación de un registro nacional de pacientes con determinadas enfermedades genéticas y el desarrollo de un test prenatal no invasivo financiado por la Unión Europea.