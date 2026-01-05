Cecilia Boned (BNP Paribas): “El mundo económico se ha inmunizado contra la inestabilidad política”

El banco francés es el encargado de convocar a los grandes inversores internacionales al Spain Investors Day, foro de renta variable que celebra su XVI edición el 14 y 15 de enero en Madrid

El número 3 de la calle de los Hermanos Bécquer en Madrid alberga la sede corporativa de BNP Paribas en España. Es un palacete recientemente reformado que en su momento fue la residencia del embajador alemán en España hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Allí, en una fría mañana de diciembre, recibe la anfitriona, Cecilia Boned, como responsable del banco francés en España. Esta entidad vuelve a ser la encargada de contactar con los inversores internacionales para que acudan al Spain Investors Day, evento que este año celebrará su XVI edición el 14 y 15 de enero en Madrid, y que pone en contacto a los grandes fondos del mercado con las principales empresas españolas cotizadas. “Las previsiones son muy buenas. Ya tenemos confirmada la presencia de 43 compañías y cerca de una centena de inversores”, destaca Boned desde una sala con una gran vidriera desde la que se observa el cuidado jardín trasero del palacete.

Pregunta. ¿En qué sectores o por qué temas están más interesados este año los inversores?

Respuesta. Los sectores que más interés despiertan ahora mismo en toda Europa diría que son la energía, un área donde en España tenemos una buena representación; todo aquello vinculado a la construcción e infraestructuras, especialmente en Alemania por el repunte del gasto público; los centros de datos, donde también somos fuertes por el bajo coste de la energía y por la experiencia en desarrollar estos edificios; y, por supuesto, el sector de la defensa.

P. ¿Percibe que la inestabilidad política que vive España preocupa a los grandes fondos?

R. El mundo económico se acaba inmunizando contra la inestabilidad política. Un buen ejemplo es Francia. El mercado castigó al país por los constantes cambios de gobierno. La prima de riesgo subió mucho y, sin embargo, ahora está en vías de normalización. No digo que los inversores sean insensibles, porque tienen que entender el marco en el que operan las empresas, pero, en general, el mundo económico ha aprendido a protegerse e inmunizarse contra la inestabilidad política.

P. En los últimos años, el Gobierno español ha incrementado su intervencionismo en el mercado, bien mediante la regulación, bien con la entrada en el capital de determinadas compañías, bien trabando operaciones corporativas. ¿Cree que este protagonismo es bueno?

R. Lo que plantea es una paradoja que se da en toda Europa. Nos hemos puesto grandes retos: queremos construir campeones europeos, liberalizar mercados, simplificar normativas…, pero al final, en el día a día, los gobiernos europeos tienden a proteger a los suyos, a meterse en operaciones corporativas, a tomar participaciones empresariales. Es una práctica generalizada y es un reto a superar si queremos construir la Europa a la que aspiramos. Dicho esto, no es extraño que los Estados entren en sectores considerados estratégicos. Esta práctica no es exclusiva de España.

P. ¿Cómo ve la economía en 2026?

R. España está en una buena senda de crecimiento. Las previsiones son buenas y nosotros somos incluso un poco más positivos que el consenso del mercado. En 2025 rozaremos el 3% de crecimiento y durante los próximos años vamos a seguir con una tasa de mejora del PIB cercana al 2,5%, muy por delante del resto de la UE. En general, lo que vemos en Europa es un entorno muy favorable. Tenemos una relajación de la política monetaria y una suma de inversiones públicas liderada por Alemania. Por otra parte, en EE UU, donde temíamos los efectos de los aranceles, estamos viendo cómo el daño de esta política comercial más agresiva no es tanto como se pensaba. Además, vemos cómo la Administración americana empieza a ser más pragmática en lo que se refiere al comercio internacional. A todo esto hay que añadirle un ciclo de inversión histórico en inteligencia artificial. Por lo tanto, se está generando un entorno económico muy favorable.

P. La edición del SID de este año llega con la mayoría de mercados de renta variable, incluido el español, en máximos históricos. ¿Cree que aún le queda potencial a la renta variable?

R. Sí, nosotros somos optimistas para 2026. El mercado español tiene un perfil particular, por el peso del sector financiero, pero este entorno económico que antes mencionaba sigue siendo favorable para el sector bancario y, en general, para la industria europea.

P. ¿No teme que haya sectores concretos muy sobrevalorados? Se está hablando mucho del riesgo de burbuja en el área de la IA…

R. Si miramos otras situaciones similares anteriores, como la burbuja de internet a principios de siglo, lo que parece similar es el tamaño de la inversión. Si comparamos la inversión en IA con el PIB, el único ciclo superior al actual fue el gasto que se hizo en el siglo XIX para el desarrollo del ferrocarril. Dicho esto, las valoraciones no tienen nada que ver con la época puntocom. Antes del estallido de esta burbuja los múltiplos eran de más de 100 veces los beneficios. Y hoy estamos en niveles de 30 o 35 veces. En el mercado americano el crecimiento de las valoraciones se explica en más de un 50% en el crecimiento de los ingresos corporativos. Es decir, no estamos ante una burbuja especulativa, los inversores no conceden esas valoraciones a las empresas esperando flujos futuros, ya hay un crecimiento de beneficios tangible. Además, en la época puntocom asistimos a un frenesí de salidas a Bolsa y fusiones que hoy no vemos. Estamos en un mercado mucho más racional.

P. En España, el gran proyecto de fusión en 2025, el intento de compra del Sabadell por parte del BBVA, fracasó. ¿Qué lecciones cree que hay que sacar de esta operación?

R. Las lecciones son europeas, porque ha habido tres tentativas de fusiones bancarias domésticas en Alemania, España e Italia, y las tres, por razones distintas, han fracasado. El reto de la banca en Europa es que no tenemos un mercado único europeo. Los mercados retail son muy domésticos y esto nos crea una desventaja importante comparada con los bancos americanos. Hay que tratar de ver cómo facilitamos esta integración del mercado, cómo simplificamos la regulación, cómo evitamos añadir capas de regulación. La lección para mí de estas tres operaciones fallidas es que el financiero es un sector que tiene ganas de ganar escala, necesita ganar escala en ciertos mercados como el retail, y para eso vamos a tener que crear un entorno donde sea posible ganar ese tamaño.