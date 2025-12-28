El recinto de las tendencias globales

El éxito de una economía se mide, en gran medida, por su capacidad para concentrar inversión y talento. Hacer que estos dos vectores se unan es más complicado de lo que parece. Se requiere una gran fuerza de convocatoria y un atractivo único, algo que caracteriza a Ifema Madrid, que se ha convertido en un actor estructural del ecosistema español y que afronta un calendario 2026 lleno de grandes encuentros.

La entidad se apoya en grandes ferias tractoras que concentran volumen de negocio y capacidad de arrastre, mientras impulsa nuevos proyectos y refuerza una estrategia sostenida de internacionalización. El calendario de 2026 es una declaración de intenciones que combina grandes formatos consolidados, diversificación sectorial y expansión exterior, con especial atención a los ámbitos que marcarán la agenda económica de la próxima década. El año arranca en enero con PMG Promogift (del 12 al 14), una cita que actúa como punto de encuentro entre el sector del regalo promocional y la comunicación corporativa, cada vez más ligada a estrategias de marca y de fidelización. El verdadero hito del mes llegará con Fitur (del 21 al 25), uno de los grandes pilares del calendario anual del consorcio y una de las ferias más influyentes del mundo en su sector.

Fitur —que este año contará con México como país socio— es un espacio donde se cruzan políticas públicas, inversión privada y planificación territorial. En un contexto marcado por la presión climática, la digitalización de los servicios y la redefinición de los flujos globales de viajeros, la feria se consolida como el foro idóneo para anticipar la evolución de una industria que representa una parte sustancial del PIB y del empleo en España. Luego, en febrero, se mantiene la intensidad con el bloque dedicado al consumo y al estilo de vida, con Intergift, Bisutex y Momad (entre el 4 y el 7), lo que convertirá a la ciudad en un termómetro de tendencias en decoración, joyería y moda, sectores especialmente sensibles al pulso del consumo. Pero el eje estratégico del mes es Sicur (del 24 al 27), la feria de organización propia más antigua de la institución, activa desde 1980. Su relevancia ha crecido al mismo ritmo que los desafíos globales en materia de seguridad. La protección contra incendios, la seguridad laboral, las emergencias y la ciberseguridad posicionan a este evento como una plataforma imprescindible para industrias, administraciones y operadores críticos.

Marzo despliega uno de los tramos más densos del calendario. ArcoMadrid (del 4 al 8) volverá a situar a Madrid en el centro del mercado internacional del arte contemporáneo, con una capacidad de atracción que trasciende lo cultural para impactar en sectores como el turismo de alto valor, la hostelería o la inversión patrimonial. Del 11 al 13, la Semana de la Educación transforma el recinto en un gran campus profesional con Aula, el Foro de Postgrado y Formación Continua, Digielearning y Schools Day, lo que refleja la adaptación del sistema educativo a un mercado laboral en constante transformación. En paralelo, Expodental, Iberzoo Propet y Expomedes atienden a sectores altamente especializados. MBFWMadrid (del 17 al 21) refuerza las dimensiones creativas e industriales de la moda española. La proyección internacional del mes se materializa con Fruit Attraction São Paulo (del 24 al 26), la tercera edición de una feria que ha logrado replicar con éxito en Brasil el modelo madrileño, consolidándose como una de las principales plataformas hortofrutícolas de América Latina.

Abril combina continuidad y expansión. Expoóptica+Audio (del 9 al 11) y Antik Almoneda (del 11 al 19) mantienen su público especializado, pero el foco estratégico lo marca Sicon México (del 14 al 16), nuevo proyecto que celebra su primera edición en Guadalajara (México) junto a Expo Guadalajara. Este estreno refuerza la apuesta de Ifema Madrid por exportar formatos propios y por posicionarse como socio ferial en mercados emergentes. La internacionalización cultural continúa en mayo con ArcoLisboa (del 28 al 31), una cita ya consolidada que refuerza el eje ibérico del arte contemporáneo. Junio se perfila como uno de los meses clave del año. Tras el Salón del Vehículo de Ocasión (del 2 al 7), el núcleo estratégico se concentra del 9 al 11 con Tecma, SRR y el Foro de las Ciudades, centrados en la sostenibilidad urbana, la economía circular y la gobernanza local. En ese mismo marco destaca Global Mobility Call, uno de los grandes proyectos estratégicos de Ifema Madrid, concebido como una plataforma internacional para liderar el debate sobre la movilidad sostenible, la electrificación y la descarbonización del transporte. A ello se suma Sociocare, un nuevo proyecto centrado en la economía de los cuidados, un ámbito cada vez más relevante debido al envejecimiento demográfico. El mes se cierra con Motortec Chile (del 18 al 20), la quinta edición de una feria ya consolidada como referencia del sector de la automoción en el Cono Sur.

Actividad exterior

La actividad internacional continúa en agosto con ESS+ powered by Sicur (del 26 al 28), en Bogotá, donde el consorcio refuerza la exportación de su experiencia en seguridad junto a Pafyc y Corferias. Septiembre devuelve el protagonismo al recinto madrileño con FIAA (del 22 al 24), Madridjoya (del 24 al 27) y Estampa (del 24 al 27), además de una nueva edición de MBFWMadrid. Octubre está marcado por Fruit Attraction (del 6 al 8), una de las grandes joyas de la corona del calendario. Convertida en una cita imprescindible para la cadena hortofrutícola global, la feria ha experimentado un crecimiento sostenido que la sitúa como una plataforma clave para la innovación, el comercio internacional y la seguridad alimentaria.

A continuación, Guext (del 15 al 17) refuerza la apuesta por el sector de servicios y por la hostelería. Noviembre cierra el año con una exhibición de músculo industrial. Privel (del 4 al 5) abre el mes como nuevo proyecto, seguido por la Semana Internacional de la Construcción (del 10 al 13), un macroevento que agrupa Construtec, Veteco, Smart Doors y Piscimad, y que responde a la demanda de soluciones integrales en un sector en plena transformación. En paralelo se celebran Simo Educación y Salón Look, mientras que Feriarte (del 21 al 29) aporta el cierre cultural. El broche final llega con la Semana Internacional de la Electrificación y Descarbonización (del 24 al 26), en la que Genera y Matelec consolidan a Madrid como uno de los grandes foros europeos sobre transición energética y eficiencia. El calendario de 2026 va más allá de la mera ocupación de metros cuadrados. Se trata de una arquitectura de redes globales que permite a la capital española actuar como principal validadora de las innovaciones que dictarán el ritmo de los mercados.