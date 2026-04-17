Arsenio Domínguez (Organización Marítima Internacional): “No hay base legal para introducir peajes en Ormuz”

El secretario general de la agencia de la ONU que vela por la seguridad marítima exige a Irán una propuesta ajustada a derecho, mientras trabaja para dar salida a los 2.000 buques retenidos en el golfo Pérsico

Arsenio Domínguez, secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), clama desde hace semanas por el cumplimiento de la legalidad internacional en el estrecho de Ormuz y por las difíciles condiciones en que se encuentran los 20.000 marineros atrapados en los alrededor de 2.000 buques bloqueados en el golfo Pérsico. Este panameño, arquitecto naval, defiende la necesidad de mantener el sistema de paso vigente desde 1968 para Ormuz —gestionado por sus dos países ribereños (Irán y Omán)— como única garantía para una navegación libre y segura en la zona. En una entrevista online con este diario, explica desde Londres que ya trabaja en el día después al fin del bloqueo, cuando haya que organizar el tráfico marítimo de 2.000 buques ansiosos por salir del Golfo, una tarea que reconoce llevará semanas. Y lamenta, casi con amargura, que el mundo solo preste atención a la importancia estratégica del transporte marítimo en momentos de shocks de suministro, como la pandemia o la presente crisis.

Pregunta. ¿Cuál es la situación actual del estrecho de Ormuz, con el doble bloqueo por parte de Irán y EE UU?

Respuesta. La situación continúa siendo crítica, particularmente para los 20.000 tripulantes que tenemos a bordo de casi 2.000 buques en el golfo Pérsico que no pueden transitar a través del Estrecho. Es preocupante porque a medida que la situación se prolonga es cuando surge el racionamiento de alimentación, agua y combustible. Los países de la región están ayudando a los marinos en todo lo que pueden, incluyendo asistencia médica cuando sea necesario. Pero con el doble bloqueo ahora son aún menos los buques que pueden transitar. Ya había muy pocos transitando, los podíamos contar con los dedos de una mano. Ahora, por supuesto, es mucho más complicado. Nosotros mantenemos nuestro llamamiento a rebajar las tensiones. El alto el fuego temporal es bienvenido, pero necesitamos garantías de que es seguro volver a retomar el tránsito de los buques a través del corredor de Ormuz y que es gestionado de forma compartida entre Omán e Irán. Que sea un paso establecido por la OMI y no un nuevo corredor con restricciones, que no ha pasado por el proceso de aprobación de nuestra organización.

P. ¿Cómo es ese corredor de paso alternativo que propone Irán?

R. Nosotros tenemos un proceso para verificar que el paso marítimo se hace de forma segura. Está muy claramente establecido para los estrechos de navegación internacional que los países adyacentes al mismo tienen que participar en este tipo de mecanismos. Es el sistema que nosotros establecimos en la ONU en 1968, que sigue siendo el operativo y el acordado y el que siempre se ha gestionado conjuntamente por Irán y Omán. No se ajusta a las leyes internacionales que un país establezca de forma arbitraria un corredor adicional cuando ya tenemos uno. Irán tiene todo el derecho de presentar una propuesta, demostrar su necesidad, pero la misma tiene que ser presentada conjuntamente con Omán porque esto es lo que establece el derecho internacional y así es como se ha establecido con el mecanismo que ya tenemos. Antes de esta crisis ese mecanismo estaba funcionando sin inconvenientes y lo que yo estoy buscando es que en el momento en que ese conflicto llegue a su fin, retornemos al proceso operativo y seguro que teníamos antes.

P. Se ha hablado del pago de peajes. ¿Hay riesgo de que cambien las condiciones de navegación en la zona de forma estructural?

R. El derecho a la libertad de libre navegación en los estrechos no es cuestionable y no es negociable para la OMI. Está establecido no solo en el derecho internacional consuetudinario, en la Convención del Mar de las Naciones Unidas, sino también en el Convenio de la Seguridad del Mar. No hay ningún fundamento legal para introducir peajes en un estrecho que es de libre navegación y que funciona desde 1968 sin inconvenientes.

P. En el momento en que se resolviera el conflicto, ¿cómo sería la organización logística para dar salida a los 2.000 buques bloqueados en el golfo Pérsico? ¿Cuánto se podría tardar?

R. El consenso general de la OMI me ha encargado trabajar en un mecanismo de evacuación. Tenemos desarrollado un plan operativo y lo estamos hablando con los países de la región, particularmente con Irán y Omán, de forma que establezcamos las prioridades de los primeros buques que deben salir. Evacuar los buques que se encuentran allí nos va a tomar unas semanas, para a partir de ahí restablecer nuevamente poco a poco el tránsito. Pero antes de la evacuación, hay que asegurarse de que no hay peligro de minas. Entonces volveríamos a la rutina de aproximadamente 130 o 135 buques diarios pasando por Ormuz.

P. ¿Hay minas en el Estrecho?

R. Se han hecho anuncios del riesgo de que puedan existir, particularmente en el área del corredor reconocido por nuestra organización. Pero a fecha de hoy, no tengo ninguna confirmación oficial de que existan minas en la zona.

P. ¿A qué buques ahora bloqueados en el Golfo se daría prioridad para salir primero por Ormuz?

R. Esa es una de las cuestiones que estamos abordando en este momento. Y por supuesto, siempre tenemos que mirar por la gente de mar, qué buques tienen más urgencia de evacuar a sus tripulantes. También cuál es el tipo de carga que hay que transportar. Eso es lo que estamos dialogando ahora mismo y lo haremos enfocándonos primero en la seguridad, no necesariamente en la parte comercial.

P. ¿Cómo van a influir las aseguradoras marítimas en el desbloqueo de Ormuz? ¿Qué se necesita para que vuelvan a ser asequibles para las navieras las pólizas de guerra?

R. Las aseguradoras son parte de todo este proceso, pero no van a proveer los seguros necesarios hasta que los riesgos desaparezcan. Actualmente el riesgo de guerra impide que muchos seguros provean de las garantías necesarias para los buques. Y hago un llamamiento para que, independientemente de los seguros, los buques no pongan en riesgo la seguridad de la gente del mar. El buque y la carga pueden ser aseguradas, pero no la vida humana. Lo importante es mantener a las tripulaciones seguras y evacuarlas lo antes posible.

P. El cierre de Ormuz está demostrando el carácter estratégico del transporte marítimo, ¿cree que la situación actual va a ser un precedente para concederle más importancia a nivel internacional?

R. Lamentablemente siempre se ha subestimado. Lo vivimos durante la pandemia, cuando el único medio de transporte que siguió suministrando todos los productos necesarios fue el transporte marítimo de una forma deprimente para la gente de mar, que muchas veces no recibieron asistencia y estuvieron sin poder desembarcar durante más de año y medio. Luego vino el conflicto en el mar Negro, después el conflicto en el mar Rojo, donde los hutíes también utilizaron el transporte marítimo de forma negativa, y ahora en el estrecho de Ormuz. Lamentablemente la población mundial solamente presta atención al transporte marítimo cuando se ve afectado y eso entonces perjudica económicamente a las personas. Mi mensaje de no utilizar el transporte marítimo como una medida de amenaza geopolítica es claro y debe tener alcance global. Hay que reconocer la importancia del transporte marítimo y recordar que cuando se ve dañado, nos afecta a todos.