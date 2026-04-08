Digi sufre una caída nacional que bloquea las llamadas de voz en España

El fallo comenzó a las 11.00 de la mañana y no afecta a internet

Los clientes de la operadora Digi en España experimentan este miércoles una interrupción del servicio de voz de telefonía móvil y fija a nivel nacional, según reportan usuarios afectados y la plataforma de monitorización Downdetector. La incidencia comenzó minutos antes de las 11:00 horas y afecta principalmente a la emisión y recepción de llamadas.

El fallo impide cursar comunicaciones de voz, provocando cortes inmediatos en los intentos de conexión. El servicio de datos móviles, sin embargo, mantiene su funcionamiento habitual, lo que restringe la avería a los protocolos de voz y SMS.

Los indicadores técnicos señalan un posible fallo en el sistema IMS (IP Multimedia Subsystem), responsable de gestionar las llamadas sobre redes modernas. El servidor ePDG, que facilita el acceso al núcleo de la red a través de internet, no responde a las peticiones de conexión en este momento, según pruebas de red realizadas durante la caída, informaron a EL PAÍS fuentes autorizadas.

Diversos usuarios han informado en foros especializados que las llamadas operan con normalidad al forzar la conexión bajo cobertura 2G o 3G. Este comportamiento refuerza la hipótesis de una avería localizada en el servicio de voz sobre 4G y 5G (VoLTE). La compañía aún no ha detallado el origen técnico de la incidencia ni el tiempo estimado para el restablecimiento total del servicio.

Bloqueo de llamadas y SMS

La incidencia impide la realización y recepción de llamadas tanto en líneas móviles como en redes fijas a nivel nacional. Según los registros de la plataforma Downdetector, el volumen de reportes aumentó de 1.249 incidencias a las 10:35 horas hasta alcanzar las 2.050 a las 10:57 horas. Los usuarios informan que, aunque los terminales muestran señal de cobertura y datos, el sistema bloquea cualquier intento de comunicación telefónica o envío de SMS.

La avería afecta a diversas comunidades autónomas, con reportes específicos en provincias como Sevilla. Algunos clientes señalan también una degradación en el servicio de internet móvil y la imposibilidad de contactar con el centro de atención al cliente de la operadora debido al fallo en las líneas fijas.

Hasta el momento, Digi no ha emitido una comunicación oficial sobre el origen del fallo técnico ni ha proporcionado un tiempo estimado para la restauración total del servicio. Se ha solicitado información adicional a la compañía sin obtener respuesta inmediata.