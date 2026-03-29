Hay un banquero en Europa que lo quiere hacer todo

Hay un banquero que se pone el mundo por montera, que sueña con gigante paneuropeos, lanza el guante a los gobiernos y quiere desafiar esa ley tácita de que las opas no amistosas nacen heridas de muerte. Se llama Andrea Orcel, es el primer ejecutivo del banco italiano Unicredit y el 16 de marzo —con la incertidumbre económica al rojo vivo por el recrudecimiento de la guerra de Irán— lanzó una oferta pública no solicitada de 35.000 millones de euros por el alemán Commerzbank, una presa que tiene entre ceja y ceja desde hace al menos año y medio. Ese es, precisamente, el mismo periodo de tiempo que Berlín lleva enseñando los dientes al directivo romano, sin disuadirlo: “Mi mensaje a Commerzbank hoy es: Ha llegado el momento de hablar”, dijo a los analistas del mercado la semana pasada.

El affaire Unicredit-Commerzbank reúne los grandes dilemas del proyecto europeo, ese ser o no ser de la UE ante un mundo cada vez más fragmentado: la arquitectura financiera necesaria para lograr la integración política; los recelos soberanistas nacionales que persisten entre los países miembros, la mutualización de los riesgos o el debate sobre la creación de campeones europeos (a su vez megabancos too big to fail —demasiado grandes para caer— que recuerdan el trauma de la Gran Recesión). La operación en marcha es también, por supuesto y como siempre, una historia de ambición.

“Tenemos una Unión Europa que debe caminar hacia una unión política. Para eso es necesaria una unión económica y esta no es posible sin una unión bancaria. No tenemos aún un Fondo de Garantía de Depósitos común ni tampoco un mecanismo de resolución único dotado financieramente para hacerla posible”, explica Juan María Nin, experimentado banquero (ex consejero delegado de CaixaBank y del Sabadell y exdirector del Santander) y presidente del Círculo de Empresarios. A su juicio, y en línea con lo que estableció el informe Draghi, “si Europa quiere competir en el mercado de capitales debe contar con grandes bancos como los estadounidenses”.

La UE está sobrediagnosticada, le falta aplicar el tratamiento: la teoría aconseja más unión y más tamaño para pelear en la economía mundial, una unión de mercados que se aplique también a la banca, pero la práctica se estampa con esta realidad. Una cosa es opar, y otra, que te open. Unicredit asomó sin avisar en el capital de Commerzbank en septiembre de 2024. Habría comprado un paquete de acciones que acabó elevando al 26% (28%-29%% si se tienen en cuenta los derivados). La entidad italiana es dueña desde 2005 de otro banco germano, el HypoVereinsbank, y los consideraba un dúo perfecto, pero el Gobierno alemán (accionista a su vez de Commerzbank con el 12,5%), se revolvió.

El entonces canciller Olaf Scholz tachó la operación de “ataque hostil”, valga la redundancia. Los gobiernos se preocupan por el interés externo sobre sus bancos, no solo por el papel de sistema circulatorio que desempeñan en la economía, sino porque son además los grandes inversores de la deuda soberana. En España discurría por esas mismas fechas la opa del BBVA sobre el Sabadell, que tampoco deseaba el Gobierno y acabó fracasando, y en Italia, el propio Unicredit tiró la toalla en su opa para comprar BPM por los elevados requisitos que exigió el Ejecutivo de Giorgia Meloni. Porque la batalla gobiernos-bancos sobre este tipo de operaciones también se reproduce en el ámbito nacional.

Ahora, Unicredit ha lanzado una opa no solicitada (en jerga financiera se llama hostil, aunque ellos no quieren que lo sea) por el conjunto del alemán, pero lo ha hecho con un precio modesto (no es más que un 4% por encima de los que valían los títulos en el mercado antes de hacer pública la oferta) porque su objetivo, aseguran, no es lograr el control del banco por las bravas, sino superar el 30% del capital. Con ese umbral obliga a todos a sentarse a hablar: accionistas, gobierno y autoridades. El objetivo es ponerse de acuerdo para construir una institución más fuerte, pero la ley alemana les permite una jugada maestra: una vez obtenido el 30% del capital, el banco italiano tendría vía libre para comprar más títulos en el mercado sin necesidad de lanzar otra opa.

Y Orcel, de 62 años, es conocido por dar las batallas hasta el final. Forjado en el rocoso mundo de las fusiones y adquisiciones, con una amplia trayectoria de banca de inversión en Merrill Lynch y UBS, fue visto durante años como una especie de estrella de rock en la industria. Se le considera arquitecto de grandes operaciones, aunque la compra de ABN Amro por parte de Santander, RBS y Fortis en plena gran crisis acabó con la caída de estos dos últimos. Fue asesor de los Botín Santander durante dos décadas y la hoy presidenta anunció su fichaje como primer ejecutivo en 2018, pero un desacuerdo económico de última hora frustró el trato y Orcel arrancó al banco español una indemnización ante los tribunales.

En 2021 recaló en Unicredit, cuyas acciones han multiplicado su valor por más de siete desde entonces, pero persigue esa especie de unicornio del gran banco: “Ese sueño de tener grandes bancos europeos, bancos paneuropeos… Seríamos los primeros en lograrlo”, decía Orcel en noviembre en Financial Times, sobre sus aspiraciones para Unicredit, que también es dueño del banco griego Alpha bank. Porque la compra del banco no implica la fusión transfronteriza.

Estas resultan difíciles hoy por hoy. Joaquín Maudos, catedrático de la Universidad de Valencia y experto en banca, lo explica así: “Si no hay consenso para aprobar ese fondo de depósitos europeo es porque algunos países de la supuesta unión no están dispuestos a mutualizar riesgos, lo que sorprende, ya que sí lo hicieron cuando se aprobó el mecanismo único de resolución, que sí tenía su fondo único europeo de resolución”. Los impedimentos, en su opinión, son de distinto tipo: falta de homogeneidad en los regímenes fiscales, diferencias en la legislación concursal o en la protección del cliente. Por otra parte, además, las fusiones transfronterizas ofrecen menos sinergias que las domésticas.

Un patrón de uno de los principales bancos españoles también descarta que las fusiones transfronterizas puedan coger vuelo a corto plazo por la ristra de motivos citada, pero la fragmentación del mercado, añade, lastra la actividad más allá de las fusiones. El banquero también se queja de los problemas que los bancos afrontan a la hora de trasladar de forma uniforme y ágil sus productos a otros países miembros de la UE. Para las entidades, este asunto es clave. El Santander, por ejemplo, cimenta sus planes de eficiencia y ahorro de costes en un proyecto denominado One Transformation, que no solo supone la creación de cinco divisiones globales, sino de una plataforma que permite unificar los productos en las diferentes latitudes en las que está presente el banco. No parece casualidad que las dos últimas apuestas de la entidad que preside Ana Botín se concentren en el mercado anglosajón, más desregulado, con las adquisiciones de Webster Bank (en EE UU) y TSB (en Reino Unido).

El presidente francés, Emmanuel Macron, animó en 2024 a las integraciones transnacionales europeas, pero no ha habido movimientos desde entonces. La pelota de la operación Unicredit está ahora en el tejado alemán: puede abrir una negociación, arriesgarse a una compra progresiva por parte de Unicredit o buscar un plan B. El canciller Friedrich Merz, de momento, se ha opuesto a cualquier intentona “hostil” y ha defendido la independencia del banco. Roma ya sabemos que no se rinde.