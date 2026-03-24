José Bogas dejará de ser consejero delegado de Endesa tras 12 años en el cargo

El grupo italiano nombrará a su sustituto en la junta convocada del 28 de abril y todo apunta a que será un directivo italiano procedente de Roma

Enel ha decidido no renovar a José Bogas como consejero delegado de Endesa después de 12 años en el cargo y 45 en la compañía. La energética española, controlada en un 70% por la multinacional italiana, ha convocado su junta de accionistas para el próximo 28 de abril y en uno de los puntos del orden del día figura la propuesta de reelegir a Bogas como “consejero otro externo” y no ya como ejecutivo, según un hecho relevante publicado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La empresa ha confirmado oficialmente este extremo.

No se descarta que Bogas pueda sustituir al actual presidente no ejecutivo de Endesa, Juan Sánchez-Calero, aunque este figura como consejero independiente y aún le queda un año de mandato. Sánchez-Calero sustituyó en abril de 2019 a Borja Prado en la presidencia de Endesa. Fuentes del sector aseguran, por otra parte, que el propio Bogas, que desembarcó en Endesa (entonces empresa pública española) a principios de los años 90, habría pedido seguir como presidente.

La mismas fuentes apuntan a que el sustituto de Bogas será un directivo italiano, aunque no de los que figuran actualmente en el staff de Endesa, sino procedente directamente de Roma. En la filial española hay un buen número de directivos desplazados, el más conocido, el director económico-financiero, Marco Palermo, cargo que ocupa desde 2023.

Como ya avanzó este diario a principios de enero de 2026, existían algunos elementos que no permitían anticipar una prórroga automática. En primer lugar, en Italia existe una norma no escrita que prohíbe permanecer más de tres mandatos (de tres años) al frente de una empresa pública, como Enel, y es raro llegar al cuarto. Sin ir más lejos, la energética sustituyó en 2023 al anterior consejero delegado, Francesco Starace, por Flavio Cattaneo, tras tres mandatos, si bien, también el cambio coincidió con la llegada de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, al poder.

En ese sentido, en distintos ámbitos ya se venía vaticinando el relevo de Bogas como consejero delegado de la filial española, aunque la norma tampoco es rígida. Por ejemplo, Claudio Descalzi, consejero delegado de ENI, la petrolera italiana, ha superado el umbral de los tres mandatos y es un hombre de total confianza de Meloni, seguirá en su puesto.

Otro elemento en contra de la continuidad de Bogas, es que cumplirá este año 71 años, lo que le convertiría en el ejecutivo de más edad del grupo y su renovación le hubiera llevado a estar en el cargo hasta los 75, lo que algunos creen que ha sido una razón de peso a la hora de decidir el cambio.

El relevo de Bogas se produce, a diferencia de lo que ha ocurrido en grandes procesos de renovación de cargos de empresas en Italia, antes de que se tome una decisión sobre el actual consejero delegado de la matriz, Enel, quien termina este 2026 su mandato de tres años. Todo apunta a que Cattaneo va a continuar al frente de la energética y que será renovado en la junta general prevista para mayo. En este caso, se trata de una decisión de más alto nivel político, que atañe directamente al Gobierno italiano, y al círculo más cercano de Meloni.

Un veterano en Endesa

Con una trayectoria de más 45 años en Endesa, José Bogas es un histórico del sector eléctrico. Este ingeniero industrial, proviene de una cultura de empresa pública, consciente de que las eléctricas son en buena medida reguladas, y mantiene buena relación con los reguladores españoles, “dispuesto siempre a cooperar con la Administración, aun defendiendo los intereses de la empresa”, señalan fuentes política.

De hecho, una de sus principales bazas, además de la fidelidad que ha mostrado siempre al grupo italiano, han sido las buenas relaciones que ha mantenido con el Gobierno español (algo muy valorado en Roma), y muy especialmente con Teresa Ribera, exvicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y actual vicepresidenta de Competencia de la Comisión Europea. Durante varios años, tras el largo proceso de opas que sufrió la eléctrica a partir de 2005, que acabó con el triunfo de Enel y Acciona (su presidente, José Manuel Entrecanales lo fue de Endesa durante un año y medio), Bogas superó los avatares de la compañía. En 2004 fue nombrado director general de Endesa España y Portugal, cargo que ejerce hasta que en 2014 es nombrado consejero delegado, sucediendo en el cargo a Andrea Brentan, durante años un hombre de Enel en España, que pasó de consejero a consejero delegado.

Elnaño pasado, Bogas percibió una retribución de 2,192 millones de euros por sus funciones ejecutivas, un 10% más que el año anterior, mientras que el presidente, Juan Sánchez-Calero, percibió 693.000 euros, un 1% más.

De la remuneración total de Bogas, un millón de euros fue en concepto de sueldo, el mismo importe que el año anterior, 639.000 euros por la retribución variable a corto plazo y 278.000 euros por la de largo plazo.

El pasado 17 de febrero, en la rueda de prensa para la presentación de los resultados de 2025, preguntado por su futuro en Endesa, Bogas contestó que este “se abordará en otro momento, pues es algo que corresponde al consejo de administración y, finalmente, a la junta general”. Bogas dijo encontrarse “con fuerza y bien” para continuar al frente de Endesa, pero, ironizó, “la vida es como es y las cosas son como son” y “cada día que pasa estoy más cerca de la jubilación”.