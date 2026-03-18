Telefónica patrocinará a la selección española de fútbol hasta 2030

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, junto al de la RFEF, Rafael Louzán, en una imagen cedida por la empresa.

Telefónica y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) han alcanzado un acuerdo estratégico por el que la compañía se convierte en socio patrocinador de las selecciones españolas de fútbol hasta diciembre de 2030. A través de este acuerdo, Movistar será el operador oficial de telecomunicaciones de las selecciones nacionales masculina, femenina, Sub-21 y categorías inferiores.

Para la compañía, este acuerdo se enmarca en su “ambición de ser la mejor vía de acceso de los ciudadanos a las tecnologías digitales, acercando conectividad, contenidos y servicios a una de las experiencias colectivas más seguidas por la sociedad”.

El acuerdo se activa comercialmente bajo la marca Movistar, consolidando su posicionamiento como la plataforma de referencia en contenidos deportivos.

Telefónica se incorpora así al grupo de patrocinadores de la Real Federación Española de Fútbol en un momento especialmente relevante para el fútbol español y su proyección internacional. De hecho, la colaboración acompañará a las selecciones nacionales en un ciclo clave para el fútbol internacional que incluye el Mundial 2026, el Mundial femenino 2027, la Eurocopa 2028 y el Mundial 2030 que se celebrará en España.

España disputará el próximo verano la Copa Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México y, un año más tarde, será el turno de la Selección española femenina, quien aspira a defender en el Mundial de Brasil 2027 su condición de vigente campeona del Mundo.

Marc Murtra, presidente de Telefónica, ha señalado: “Queremos ser la mejor vía de acceso al mundo digital para los ciudadanos y eso incluye ser los que ofrecemos los mejores contenidos. Para eso debemos estar presentes en los momentos donde millones de españoles juntos comparten experiencias digitales únicas. El fútbol de la selección española es uno de esos momentazos. Acompañar a nuestra selección hasta 2030 refuerza nuestro objetivo y nuestra apuesta por los grandes momentos compartidos y plasma nuestro apoyo al talento español”.

Por su parte, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, ha afirmado: “Es una magnífica noticia poder dar la bienvenida a Telefónica como nuevo patrocinador de las Selecciones españolas. Esta alianza no es solo un acuerdo comercial, sino la unión entre la empresa y el deporte que exporta marca España en todo el mundo. Que caminemos juntos es la mejor noticia en este tiempo de estabilidad y de éxitos deportivos, con las selecciones absolutas en el puesto número 1 del ranking FIFA”.