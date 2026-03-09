OpenAI vuelve a salir de compras y se hace con la ‘start-up’ de seguridad de IA Promptfoo

OpenAI vuelve a salir de compras. La compañía de Sam Altman ha anunciado este lunes la adquisición de Promptfoo, una start-up que permite a las grandes empresas detectar y solucionar problemas de seguridad en modelos de inteligencia artificial (IA) durante su desarrollo. Los términos financieros no han sido desvelados.

En un comunicado, OpenAI señala que la operación forma parte de su esfuerzo para ayudar a los clientes corporativos a reducir los posibles riesgos derivados de la implementación de software de IA.

“Adquirimos Promptfoo, una plataforma de seguridad de IA que ayuda a las empresas a identificar y remediar vulnerabilidades en sistemas de IA durante el desarrollo. Una vez finalizada la adquisición, integraremos la tecnología de Promptfoo directamente en OpenAI Frontier, nuestra plataforma para crear y operar compañeros de trabajo de IA”, destaca la creadora de ChatGPT.

La compañía de Altman explica que, a medida que las empresas implementan compañeros de trabajo de IA en flujos de trabajo reales, la evaluación, la seguridad y el cumplimiento normativo se convierten en requisitos fundamentales. Según OpenAI, las empresas necesitan métodos sistemáticos para probar el comportamiento de los agentes, detectar riesgos antes de la implementación y mantener registros claros que respalden la supervisión, la gobernanza y la rendición de cuentas a lo largo del tiempo.

OpenAI explica que el equipo de Promptfoo, liderado por Ian Webster y Michael D’Angelo, ha creado un potente conjunto de herramientas en el que confían más del 25 % de las empresas de Fortune 500, junto con una biblioteca de código abierto ampliamente utilizada (se abre en una nueva ventana).

“Juntos, continuaremos desarrollando el proyecto de código abierto a la vez que avanzamos en las capacidades empresariales integradas de Frontier”, señala la start-up. La compañía trabajará en ámbitos como las pruebas de seguridad automatizadas en la plataforma Frontier; la seguridad y evaluación integradas en los flujos de trabajo de desarrollo; así como la supervisión y rendición de cuentas.

La nueva transacción llega pocos días después de que OpenAI cerrase su nueva mega ronda de financiación de 110.000 millones de dólares, con Amazon, Nvidia y SoftBank.

Dentro de los movimientos corporativos, OpenAI provocó una fuerte sacudida en el sector de la IA, al anuncia la incorporación del creador del agente viral de IA OpenClaw, Peter Steinberger, adelantándose a rivales como Anthropic, xAI y Alphabet. OpenClaw, que se mantendrá como una fundación con un proyecto de código abierto, bajo el paraguas de OpenAI, trabaja en el impulso de la próxima generación de agentes personales.

En el último año, OpenAI ha cerrado distintas adquisiciones, entre las que destaca la compra de la start-up del diseñador del iPhone, Jony Ive, por más de 6.000 millones de dólares. También se ha hecho Torch, start-up especializada en aplicaciones de IA sanitaria; Neptune, que desarrollar herramientas de monitorización y depuración para el entrenamiento de modelos de IA; Software Applications Incorporated, un desarrollador de software de IA; Roi, que ha creado una aplicación de finanzas personales e inversión; Statsig, especializada en experimentación de software, por la que pudo pagar 1.100 millones de dólares; y Windsurf, un asistente de programación de IA, con un desembolso próximo a 3.000 millones.