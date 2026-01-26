Emiratos Árabes Unidos se apunta al turismo para desengancharse del petróleo

Emiratos Árabes Unidos es uno de los mayores propietarios de yacimientos de petróleo del mundo, con una producción diaria cercana a los tres millones de barriles, según el último informe anual de la OPEC, la organización que une a los grandes productores. Desde hace una década, esta federación de siete emiratos intenta desengancharse del monocultivo del petróleo y rebajar sustancialmente su peso respecto al Producto Interior Bruto (PIB). “El pasado año logramos alcanzar el máximo en la historia de la nación, ya que el 85% del PIB procede de actividades no ligadas al petróleo, lo que supone un avance de 16 puntos en cuatro años”, resalta Abdulla Bin Touq Al Marri, ministro de Economía y Turismo de Emiratos Árabes Unidos, en una entrevista con este periódico en el marco de la última edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

“Es un movimiento dramático de diversificación en nuestra economía en el que el turismo va a tener un papel protagonista. Tenemos 1.252 hoteles, 200.000 habitaciones y 30 millones de turistas en 2024. Es una buena carta de presentación para los inversores que quieran apostar por el turismo con el objetivo de alcanzar los 40 millones de viajeros en 2031″, recalca.

Bin Touq Al Marri llega directo del Foro de Davos, donde también ha explicado a los inversores la estrategia nacional Vision 2031, el plan nacional a seis años para reducir el peso del petróleo en la economía y duplicar el PIB a través de la promoción de otros sectores alternativos como el turismo, que ya supone el 15% de toda la riqueza nacional cuando hace cuatro años su peso apenas alcanzaba el 9%. “Estamos incrementado en dos o tres millones al año el número de turistas extranjeros y necesitamos desarrollar toda la infraestructura de alojamiento y transporte”, explica. Y para ello cuentan con un sistema de financiación híbrido, con aportaciones públicas y privadas, y un sistema fiscal, cuyo principal incentivo es la ausencia de impuesto de la renta y la presencia de 40 áreas libres de impuestos.

El ministro de Economía y Turismo remarca que este plan servirá para diversificar aún más los mercados de origen de los viajeros: “Nos queremos convertir en un hub regional que capte tanto turistas de la región que hagan vuelos de tres o cuatro horas como otros que procedan de América, Australia, China o Japón“, recalca, haciendo especial énfasis en el hecho de que los turistas procedentes de mercados de largo radio pasan más días que los de corto en sus viajes y también gastan más dinero. “Queremos que estén en el mix. Y para ello será importante el uso de los aeropuertos de Madrid y Barcelona, con vuelos directos a Emiratos Árabes Unidos, como hub para conectar y traer turistas desde Latinoamérica, que es uno de los mercados donde queremos crecer con intensidad”, señala.

En cuanto a los segmentos que quieren potenciar en su nueva oferta, Bin Touq Al Marri destaca que una de las prioridades será el turismo familiar: “Es un desafío global en todos los destinos y por ello estamos creando productos, dentro de un segmento de lujo asequible, muy ligado a las experiencias, a la salud, al patrimonio o a las redes sociales”.

Al margen del turismo, el ministro emiratí quiso destacar los importantes lazos que unen a las empresas emiratíes con las españolas y las importantes oportunidades de futuro en sectores estratégicos como renovables, defensa o alimentación. En el caso de las energías limpias, el gigante local Masdar anunció recientemente en una feria celebrada en Abu Dabi que movilizará entre 30.000 y 35.000 millones de dólares en capital y financiación de proyectos para 2030, con el objetivo de llegar a una cartera de 100 gigavatios, con España como uno de sus principales centros de expansión.

A finales de 2024, Masdar completó la adquisición de la empresa española Saeta Yield a Brookfield por un valor de 1.200 millones de euros, lo que supuso su entrada en el mercado europeo. Desde entonces, Saeta cerró en marzo un acuerdo de inversión para la construcción y puesta en marcha de un proyecto solar de 234 MW en Valencia, con una posible hibridación de un sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) de 259 MW y hace un mes refinanció 340 millones de euros de activos de energía limpia en Portugal.