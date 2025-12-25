Restablecida la circulación de los trenes de larga distancia y alta velocidad en la estación madrileña de Chamartín

Varias personas esperan con maletas y observan los carteles de salidas, en la estación de Chamartín Clara Campoamor, el pasado mes de agosto

La circulación de los trenes de larga distancia y alta velocidad en la estación madrileña de Chamartín ha sido restablecida “con normalidad” en la mañana de este jueves 25 de diciembre después de repararse la avería que ha provocado que, durante aproximadamente una hora, se detuviese su tránsito en la estación.

“Incidencia finalizada”, ha comunicado Adif a las 11.09 horas de este jueves, para informar a continuación que los trenes ya están recuperando gradualmente su frecuencia de paso por la estación madrileña.

En el arranque de este día festivo de Navidad, varios trenes de larga distancia y alta velocidad se detuvieron en Chamartín debido a una incidencia que ha afectado a la propia estación de ferrocarriles.

“Debido a una incidencia que afecta a la estación de Madrid Chamartín (Ancho Estándar), trenes de larga distancia AV están detenidos”, comunicó la entidad responsable de la circulación ferroviaria en España en torno a las 10.15 horas.

Esta ligera incidencia ha dejado algún retraso de una duración media de 25 minutos en algunos trenes de alta velocidad y larga distancia, y ha afectado a un tren con origen Valencia y en dirección León, que se detuvo en las proximidades de la estación madrileña de Chamartín.