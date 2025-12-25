Ir al contenido
_
_
_
_
Economía
TRANSPORTE

Restablecida la circulación de los trenes de larga distancia y alta velocidad en la estación madrileña de Chamartín

Los trenes recuperan frecuencia de paso por la estación

EP
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

La circulación de los trenes de larga distancia y alta velocidad en la estación madrileña de Chamartín ha sido restablecida “con normalidad” en la mañana de este jueves 25 de diciembre después de repararse la avería que ha provocado que, durante aproximadamente una hora, se detuviese su tránsito en la estación.

“Incidencia finalizada”, ha comunicado Adif a las 11.09 horas de este jueves, para informar a continuación que los trenes ya están recuperando gradualmente su frecuencia de paso por la estación madrileña.

En el arranque de este día festivo de Navidad, varios trenes de larga distancia y alta velocidad se detuvieron en Chamartín debido a una incidencia que ha afectado a la propia estación de ferrocarriles.

“Debido a una incidencia que afecta a la estación de Madrid Chamartín (Ancho Estándar), trenes de larga distancia AV están detenidos”, comunicó la entidad responsable de la circulación ferroviaria en España en torno a las 10.15 horas.

Esta ligera incidencia ha dejado algún retraso de una duración media de 25 minutos en algunos trenes de alta velocidad y larga distancia, y ha afectado a un tren con origen Valencia y en dirección León, que se detuvo en las proximidades de la estación madrileña de Chamartín.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. La revalorización de las pensiones queda en el aire por la negativa de la derecha a apoyar otras medidas sociales
  2. Juan Carlos Ferrero: “Más que dolor, siento pena; los finales siempre son tristes”
  3. El líder groenlandés responde a Trump: “Groenlandia es nuestro país. Nuestras decisiones se toman aquí”
  4. Los ‘whatsapps’ de Mazón a Feijóo del día de la dana: “Un puto desastre va a ser esto presi”
  5. La cúpula de Vox votó por unanimidad la destitución de Javier Ortega Smith
Recomendaciones EL PAÍS
EL PAÍS Vinos
colecciones
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
colecciones
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
colecciones
Ediciones especiales, a un precio inigualable
Ediciones especiales, a un precio inigualable
colecciones
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_