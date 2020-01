Solo 30 de las 600 mayores empresas europeas cotizadas cumplen con la paridad

Las mayores empresas europeas no son paritarias. Sus máximos órganos de gobierno, los consejos de administración, están representados por un 33% de mujeres de media, cuando la Comisión Europea fija la igualdad en el 40%. Es más, al eliminar a las ejecutivas que ocupan más de un cargo, la media se queda en el 27%. El liderazgo con equilibrio de género sigue siendo una excepción en el continente, según el informe elaborado por European Women on Boards (EWoB), asociación sin ánimo de lucro apoyada por la Unión Europea. Las compañías españolas no salen muy bien en la fotografía general: la primera compañía que aparece en la lista está en la posición 108 de las 600 analizadas.

EWoB ha analizado las compañías que forman parte del indicador bursátil Euro Stoxx 600 en 17 países para elaborar su Índice de Diversidad de Género de 2019. Solo 30 de esas empresas (menos del 5% del total) están cerca del equilibrio, mientras que 53 están dominadas por hombres (tres de ellas, la danesa Ambu y las alemanas Nemestcheck, no tienen presencia femenina en ninguno de sus niveles de decisión).

Únicamente 28 de esas 600 organizaciones están lideradas por una consejera delegada. 99 empresas tienen una mujer en los tres primeros niveles de mando (consejera delegada, directora financiera y directora de operaciones), el 17% del total. Cuando esto sucede, según EWoB, tienden a contar con más féminas en puestos ejecutivos. Esas organizaciones tienen un 27% de presencia de mujeres en su comité de dirección.

La primera empresa española, en el puesto 108

Las compañías que destacan en igualdad de género en las posiciones de poder son las francesas (7 de las 20 primeras), suecas y del Reino Unido (5 en ambos casos). Las españolas están por debajo de la media, con un 24% de consejeras en sus órganos de decisión. Bankinter es la mejor posicionada en el camino de la paridad, en el puesto 108 de las 600; seguida de CaixaBank, en el 170; Santander, en el 204; BME, en el 226, y Repsol, en el 227. Pero las empresas suizas son las menos paritarias de todas.

A la vista de los datos de los distintos países, la asociación sin ánimo de lucro fundada en 2013 que busca promover en progreso de la mujer en las cúpulas empresariales sostiene que no todos los países que han legislado en favor de las cuotas de género son los que ocupan los mejores lugares del ranking. De hecho, asegura EWoB, solo Francia y Noruega destacan en él. Bélgica, Italia y en menor medida Alemania, están alineados con la media. Por lo que la presidenta de EWoB, la finesa Päivi Jokinen, cree que “el cambio a través de la legislación y las cuotas vinculantes es aún discutible”.

El 7% de los consejos de administración de las corporaciones que cotizan en el Euro Stoxx 600 están presididos por una mujer. Entre consejeras delegadas, directoras financieras y de operaciones, las directivas ocupan una media del 16% de las posiciones ejecutivas. Y España resalta en esta métrica, puesto que es el país con un mayor porcentaje de directoras financieras de los 17 Estados analizados.