La industria del esquí pide pista

“España es montaña y es esquí. Cada vez hay más aficionados”, dice el director de Aramón, que gestiona las estaciones de Formigal-Panticosa y Cerler en el Pirineo, y Javalambre y Valdelinares en Teruel. Antonio Gericó apuesta por que sus “visitantes tengan diferentes momentos de ocio a lo largo de su jornada de esquí” e implementar una política comercial que alcance el mayor número de segmentos posibles.

El perfil del esquiador en España es hombre, de entre 35 y 45 años, y urbanita. Sin embargo, el informe anual de Atudem resalta el ascenso de los usuarios no esquiadores, que representaron en la temporada pasada el 6,8% de las visitas. Ante el mejor dato de usuarios que no se ponen los esquís, “la diversificación siempre es buena”, apunta Jesus Ibáñez, presidente de esa asociación. “Una persona que no es esquiadora se acerca a pasar un día de diversión porque nosotros lo que vendemos es ocio”. El desafío es convencer a los usuarios nacionales para que suban a la montaña y, además, atraer a los mercados emergentes europeos. Los principales operadores coinciden en el buen camino de las inversiones. A la irregularidad climática se le echa el pulso con tecnología e inversión, pero desde el sector también se pide una convergencia con las administraciones para que España saque pecho de “que el producto que tenemos aquí es bueno”.