Felices pequeños sueños para 2020

Post inusual para celebrar un nuevo año y recordar que el éxito en esta vida no está en las riquezas y posesiones que podamos acumular. El triunfo verdadero está en poder compartir y disfrutar de todos esos pequeños sueños cumplidos y apreciar las pequeñas cosas que más tarde, y con el paso del tiempo, podríamos añorar.

Este anuncio de los grandes almacenes británicos Argos es un homenaje a esas pequeñas cosas que nos hacen felices. Un anuncio realmente emotivo pero sin el azúcar que rodea a todas estas historias sentimentales. A ritmo de Simple Minds y su ya mítico Don't you forget about me solo toca disfrutar y soñar.

Tengan ustedes un muy feliz 2020 y no se olviden de reír y querer.