Los billetes del ‘AVE barato’ de Madrid a Barcelona costará entre 10 y 60 euros

“La idea es aplicar una gestión dinámica de las tarifas (management revenue), y mi propuesta al consejo va a ser un abanico de precios que va desde 10 a 60 euros por trayecto. No es un precio promocional sino una escala de precios que dependerá de la demanda en cada momento. Evidentemente, no va a haber billetes de 10 euros para todo el mundo pero todos van a poder comprar un billete de AVLO en algún momento por 10 euros para viajar entre Madrid y Barcelona. Así que el 6 de abril, habrá billetes por 10 euros”, explica Táboas

El precio del AVE actual entre Madrid y Barcelona en clase turista y sin promociones cuesta una horquilla entre 40,95 y 152 euros, por lo que el AVLO ofrece un descuento medio del 60%. .

Las frecuencias en el estreno del servicio serán como mínimo dos en cada sentido y luego se irán ampliando a tres y cuatro en las sucesivas semanas, de forma que a finales de 2020 se presten cinco frecuencias en cada sentido del corredor Madrid-Barcelona.

Los horarios dependerán del comportamiento del mercado. “Reconocemos que no tenemos experiencia en este tipo de productos porque Renfe no tiene hasta el momento un tren de bajo coste. Y una de las razones para salir el 6 de abril de 2020 sin esperar a la liberalización [diciembre de 2020] es poder experimentar, conocer mejor ese mercado. Iremos probando, ver si nos va mejor horarios de hora punta o de horas valle. Tenemos que hacer que este producto encuentre su mercado y, a su vez, que el mercado reconozca a AVLO como el producto deseado. Y si vemos que hay que hacer cambios, tenemos la fortuna de poseer muchas frecuencias y podemos moverlas para un mejor ajuste”.

El presidente de Renfe, Isaías Táboas, en el interior de un vagón del tren AVLO.

Un millón de viajeros

Táboas adelanta a EL PAÍS que la previsión de la compañía es captar un millón de viajeros al año en los dos primeros ejercicios de operación (2020 y 2021): “Con AVLO queremos atraer a un público que hoy no coge el AVE por motivos de precio. Estamos hablando de jóvenes y familias, de viajeros que básicamente están usando la carretera, ya sea en coche particular, coche compartido o el autobús”.

Según sus cálculos, en el corredor Madrid-Barcelona, de punto a punto sin trayectos intermedios, se mueven 10 millones de pasajeros al año, de los que cuatro millones lo hacen por carretera, otros cuatro millones por AVE y dos millones en avión. “De esos cuatro millones de personas que van en coche, y no usan el ferrocarril, en este arranque del AVLO aspiramos a captar un millón cada año en 2020 y 2021. Y luego nos plantearemos otro tipo de público”.

Los canales de venta de billetes fundamentales serán a través de web y la aplicación móvil, pero también se podrán adquirir por teléfono y en taquillas.

El AVLO solo tendrá una clase turista con asientos con el mismo espacio para las piernas que el actual AVE. No llevará ni vagón cafetería ni servicio a bordo, aunque habrá al menos un interventor para resolver los problemas que le puedan surgir a algún viajero en el trayecto. También dispondrá de conexión wifi pero será de pago, con varios precios dependiendo de la velocidad de descarga. El personal de AVLO será de Renfe y no se segregará en una nueva filial.

El presidente de Renfe, Isaías Táboas, junto a un vagón del tren AVLO.

“El secreto de este producto es que para que tenga un bajo precio debe tener un bajo coste de producción y hemos de optimizar todos los sistemas. Los servicios complementarios que van asociados al AVE actual no estarán en el AVLO porque cuestan un dinero que se repercute en el precio del billete”, aclara el máximo responsable de Renfe.

Desde Sants

Los trenes AVLO partirán de la estación madrileña de Atocha y de la barcelonesa de Sants. En el anterior proyecto del Gobierno del PP, se barajó que los AVE de bajo coste llegaran a la estación de El Prat de Llobregat de Barcelona.

Más cauto se muestra el presidente de Renfe a la hora de concretar cuantas paradas tendrá AVLO entre Madrid y Barcelona: “Para poder ofrecer estos precios, es preciso que los trenes vayan siempre llenos, es decir, que los asientos estén ocupados todo el recorrido. La idea es, por tanto, focalizar las paradas allí donde obtengamos el mayor ratio de ocupación. Cuantas más paradas haya, más probabilidades hay que el asiento esté vacío en algún momento del trayecto. Por eso, vamos a ir viendo cómo se comportan estos nuevos clientes y el movimiento de los viajeros para tener el tren lo más ocupado posible y, en función de ello, decidiremos donde para”.

En el primer año de operaciones, AVLO usará los cinco trenes remodelados de la serie 112 de Talgo (conocido como el Pato), con 438 plazas por tren y filas de cuatro asientos (2+2). A partir de abril de 2021, se incorporarán los nuevos trenes de la serie 106 (Talgo Avril), con capacidad de hasta 581 plazas, y filas de cinco asientos (3+2). “El número de unidades que se incorporarán dependerá de la demanda”, precisa el presidente de Renfe, que añade que a medida que lleguen los nuevos trenes se evaluará la implantación de AVLO en otros corredores como el Madrid-Levante y el Madrid-Andalucía.

En cuanto a la denominación, Táboas se muestra satisfecho con la elección de AVLO: “Después de los estudios de la empresa a la que le encargamos este tema [la agencia Summa], entre las diversas posibilidades que había, AVLO reunía un requisito importante: es intuitivo. Une AVE y lowcost en un mismo nombre. Es verdad que es un anglicismo pero también es verdad que algunos anglicismos están ya incorporados en nuestra vida cotidiana. Y además, mantiene la coherencia con la tradición de denominaciones de Renfe como AVE, Alvia, Altaria”.

Al presidente de Renfe no le preocupa la entrada de la competencia a partir de finales de 2020, con el desembarco de deIlsa (Air Nostrum y Trenitalia) y la francesa SNCF.

“Hay tres elementos que nos van a ayudar a posicionar nuestro producto a la hora de abordar la competencia: nosotros ya conocemos el mercado español; Renfe tiene una marca y un servicio de alta velocidad que es muy reconocido y, además, vamos a empezar los primeros. La competencia nos ocupa pero no nos preocupa. Renfe está acostumbrado a competir. Ya lo hacemos con el avión o la carretera. Cuando bajamos los tiempos de viaje atraemos viajeros al tren; y cuando tenemos incidencias o si reducimos la velocidad en un trayecto los perdemos. Por tanto, estamos acostumbrados a competir. No lo hemos hecho aún sobre raíles pero el concepto no es muy diferente. La clave es ofrecer un producto con un precio que la gente esté dispuesta a pagar. Lo hemos hecho en el AVE y lo vamos a intentar hacer con AVLO”.

Liberalización

El presidente la operadora se muestra satisfecho con el proceso de asignación que ha hecho Adif, el gestor de infraestructuras ferroviarias, de cara a la liberalización. “Lo único que puedo decir es Renfe ha obtenido lo que ha pedido, con una oferta que incrementa el 20% nuestros actuales servicios. Un esfuerzo que hemos hecho porque pensamos que el ferrocarril tiene que tener más recorrido”.

El operador ferroviario está dispuesto a competir en el extranjero aprovechando ese proceso de liberalización, con Francia como principal destino, y sin excluir las líneas que llegan a París. “Nos planteamos salir a aprovechar oportunidades fuera tanto en alta velocidad como en Cercanías. El proyecto más avanzado es el de Francia porque ya estamos operando allí a través de nuestra alianza con la SNCF. Lo ideal sería tener una oferta propia en 2021. Y claro que nos planteamos llegar a París. A lo mejor, no inicialmente, pero si un poco más adelante, porque donde está el gran mercado es en líneas como Lyon-París o Marsella-París”, dice Táboas.

Por último, el presidente de Renfe no se muestra preocupado por la inestabilidad política y la continuidad de su cargo. “Cuando te nombra el Consejo de Ministros sabes que te puede cesar el Consejo de Ministros en cualquier momento. Por eso, no me lo planteo sino que me planteo que tenemos un plan estratégico por delante y un reto apasionante para Renfe como es la liberalización. Y en eso trabajo y pongo mi empeño todos los días”.