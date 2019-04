Renfe estrenará el AVE de bajo coste en la Semana Santa del año que viene

Renfe estrenará el AVE de bajo coste en Semana Santa del año que viene en la línea Madrid-Barcelona, ocho meses antes de que se liberalice el transporte de viajeros por ferrocarril en Europa y entren los nuevos competidores de la compañía publica, según anunció este jueves el presidente de la compañía, Isaías Táboas.

El directivo no quiso precisar una vez más la marca bajo la que operará este nuevo servicio, así como sus tarifas o el tipo de trenes que utilizará "para no dar pistas a la competencia". "Trabajamos con la expectativa de que en la Semana Santa del año que viene los ciudadanos puedan desplazarse, en principio entre Madrid y Barcelona en low cost", ha afirmado Táboas en declaraciones a la prensa antes de participar en el Foro Next.

Tampoco quiso facilitar los precios pero en anteriores comparecencias, Táboas ya señaló que las tarifas del AVE de bajo coste de Renfe serían en torno a un 40% más baratas (entre los 53 y los 55 euros) que las actuales para poder competir con el transporte por carretera y el automóvil, y al mismo tiempo ser rentable.

Previsiones económicas

El Plan Estratégico de Renfe 2019-2028 prevé que el AVE de bajo coste represente el 30% de sus ingresos mientras que la internacionalización suponga un 10%.Para Táboas, la liberalización es una "oportunidad como lo fue el propio lanzamiento del AVE en 1992, aunque avisó de que las empresas que quieren competir en España con Renfe "son tres veces más grandes".

Y es que la operadora pública se adelanta así a los posibles competidores tanto españoles como extranjeros que se han interesado en operar las líneas de AVE como la francesa SNFC que ya ha manifestado que operará un AVE de bajo coste en el Madrid-Barcelona. También hay otras empresas interesadas como Acciona y Air Nostrum, aunque ninguna de ellas podrá comenzar a operar antes de diciembre de 2020, fecha marcada por la UE para la liberalización del transporte de viajeros por tren.

Asimismo, Táboas insitió en que todos los trenes de Renfe, incluidos los de Cercanías, dispondrán de wifi en 2023. "Ya tenemos wifi en todas las líneas de alta velocidad. La que nos faltaba era Barcelona, que desde el 1 de abril está al 70 % y que antes de fin de año ya lo tendrá en todos los trenes", dijo el directivo.