Iberdrola cerrará sus dos últimas plantas de carbón y las sustituirá por renovables

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha anunciado este domingo que la empresa cerrará sus dos últimas centrales de carbón en el mundo, situadas en el norte de España, y las sustituirá por energía eólica y solar de última generación. En concreto, Iberdrola ha propuesto al Ministerio de Energía el cierre de las plantas de Lada (Asturias) y Velilla (Castilla y León), construyendo en su lugar 420 megavatios eólicos y fotovoltaicos en el área de Velilla y cuatro parques eólicos en el de Lada, que sumarían unos 130 MW.

MÁS INFORMACIÓN Iberdrola echa un pulso al Gobierno al pedir el cierre de sus dos centrales de carbón

Iberdrola echa un pulso al Gobierno al pedir el cierre de sus dos centrales de carbón Iberdrola dispara su plan de inversiones en España a 8.000 millones hasta 2022

El presidente de Iberdrola: “La transición energética bajará el precio de la luz”

"Para nosotros la transición energética empezó hace 20 años, no es una cosa de ahora. Nos tomamos en serio el Protocolo de Kioto y empezamos a hacer todas las cosas necesarias para esa transición sea justa con que aquellas personas que se pudieran ver afectadas", ha subrayado Galán este domingo en el marco del inicio de la COP25.



Este cierre no afectará al empleo ya que Iberdrola recolocará al 100% de la plantilla, que se destinará a las labores de desmantelamiento de ambas plantas, que se extenderán durante cuatro años desde la fecha de aprobación de cierre por parte del Ministerio de Transición Ecológica, como en otras instalaciones renovables de la empresa. "Hemos estado creando miles de puestos de rrabajo de personas que están trabajando en tecnologías de futuro al mismo tiempo que íbamos cerrando nuestras plantas", ha indicado Galán.

En concreto, Iberdrola habrá cerrado en 15 años un total de 17 centrales térmicas de carbón y fuel oil en distintos países, "y no ha habido ni un solo problema social ni sindical", ha declarado Galán.

El presidente de la compañía ha recibido este domingo en el recinto ferial de Ifema, donde arrancará este lunes la COP25, al equipo de Moving for Climate NOW, iniciativa impulsada por Iberdrola con el respaldo de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés) y de la COP25. Tras más de 500 kilómetros recorridos en bicicleta eléctrica a través de Castilla León, Extremadura, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid, el equipo de Moving for Climate NOW —integrado en esta quinta edición por medio centenar de representantes de distintas organizaciones y países— ha entregado su Manifiesto para la acción climática a la Secretaría Ejecutiva de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático.

“Tenemos la obligación moral de combatir el cambio climático para dejar un mundo habitable a las próximas generaciones”, ha subrayado Sánchez Galán durante el encuentro. En el manifiesto se exponen los principios fundamentales sobre los que este equipo considera que hay que actuar para afrontar los retos del clima y cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Así, aboga por “la necesidad de aumentar la ambición climática y avanzar hacia escenarios que limiten el aumento de la temperatura por debajo de 1,5ºC, lo que equivale alcanzar emisiones netas nulas en 2050”.

Energías limpias

Iberdrola ha invertido solo en España más de 25.000 millones de euros, destinados fundamentalmente al despliegue de las energías limpias, el desarrollo de tecnologías de almacenamiento y a propiciar una red de distribución eléctrica más robusta e inteligente con el objetivo de integrar más renovables y más recursos distribuidos. Estas inversiones han generado

más de 80.000 empleos en el país, según Iberdrola.



"Hay que seguir, esto es un tema de todos", ha dicho Galán, quien se ha felicitado de que "ahora todo el mundo" quiera apostar por las energías verdes. "Me alegra muchísimo que de repente todo el mundo se quiere transformar en verde. Estoy encantado porque ha sido mi lucha de más de 20 años, intentar que este planeta sea más verde y que dejemos el mejor planeta a las futuras generaciones", ha concluido.