Bizum permite el pago en el comercio ‘on line’ y aspira a los seis millones de usuarios

Bizum, el proyecto común de más éxito de casi todos los bancos (falta ING España), da un salto. Hasta ahora servía para realizar pago entre particulares, de forma gratuita, y ahora entra en el negocio por Internet, en las compras en comercios online. Con este nuevo servicio, los más de 5,3 millones de personas que utilizan actualmente Bizum "podrán comprar en Internet de manera rápida, cómoda y segura a través de un sencillo proceso en tres pasos", según Ángel Nigorra, director general.

En principio, este nuevo servicio también deberá ser gratuito para los clientes, "aunque las tarifas las pone cada entidad que está en el capital de Bizum", según su primer ejecutivo. La aceptación de este sistema, que ha funcionado como un método para frenar la llegada de competidores tecnológicos que echaran a la banca de este nicho, se refleja en los datos. Sus inicios fueron más lentos de lo que se podía esperar, pero en el último año se ha acelerado. Con una inversión de 100 millones por parte de los bancos, arrancó en el verano de 2016, y "se han efectuado con Bizum 60 millones de trasacciones con un valor de 3.100 millones, con un importe medio de 50 euros", según datos de la empresa.

El nuevo sistema de pago "garantiza que toda la operativa cumple con los máximos estándares de calidad, transparencia y seguridad para los usuarios y comercios implicados", indica la firma, que admite que este paso "lo venían demandando los usuarios habituales desde hace tiempo". Ahora se podrá \pagar la factura de la luz a reservar hoteles, comprar billetes para viajar, adquirir artículos deportivos o comprar las entradas del cine solo con el número de teléfono móvil” comenta Nigorra.

Según las pruebas piloto, la experiencia de usuario "es sencilla y segura, en un proceso de poco más de 30 segundos. El cliente elige lo que quiera comprar, se identifica con una clave, que será la misma para siempre, y valida su compra tras recibir un número de su banco". Este código es único para cada usuario y válido para todas las compras; el usuario podrá modificarlo cuando quiera.