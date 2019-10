Telefónica lanza su primer servicio 5G en Reino Unido

Telefónica, a través de su filial, ha elegido Reino Unido para lanzar su primer servicio de 5G, que complementará con llamadas y datos móviles ilimitados. Una oferta muy similar a la que Vodafone tiene en España, el único operador que ya ofrece telefonía móvil de quinta generación en el país.

De hecho, tanto Telefónica como Orange decidieron no plantar cara a su rival en España cuando este lanzó 5G el pasado mes de junio alegando que el actual estándar non stand-alone (no autónomo) - una transición entre el actual 4G y el 5G- no supone grandes mejoras en la calidad y velocidad del servicio actual. También rechazaron implantar las tarifas ilimitadas de datos móviles al entender que consumo medio no superaba los 5GB y, por tanto, no había demanda para la tarifa plana.

Pero O2, a diferencia de lo que ocurre en España, tiene un seria competencia en 5G en el Reino Unido, ya que todos sus rivales ya han estrenado este estandard: BT-EE y Vodafone lanzaron su servicio en junio y,en agosto lo hizo Three, de la hongkonesa Hutchison.

Como ya ocurriera con Vodafone, O2 no ha incluido en su catálogo ningún móvil 5G de Huawei, que tampoco ha colaborado en el despliegue de la red, que ha sido encargado a Ericsson y Nokia. En su lugar, comercializará tres móviles 5G de Samsung y uno de Xiaomi.

El estreno comercial en esta tecnología inicialmente se limita a seis ciudades británicas (Londres, Belfast, Edimburgo, Cardiff, Slough y Leeds) pero O2 espera ampliar su cobertura hasta 20 ciudades a final de año y a 50 para verano de 2020.

Para popularizar el 5G, los planes de precios son los mismos que de 4G con datos ilimitados, de 40 libras al mes (47 euros), aunque también ofrecerá tarifas personalizadas, para lo que además ha alcanzado acuerdos con Facebook y MelodyVR.