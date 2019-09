La gran patronal pide un Gobierno fuerte para afrontar la recesión

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) celebra su junta directiva mensual el próximo miércoles 18 de septiembre. Y no es una junta normal, como suele ocurrir a la vuelta de las vacaciones de verano, pero es que esta vez se junta la situación política ante la que la organización que preside Antonio Garamendi tendrá también que pronunciarse, a solo cinco días de que se agote el plazo para que haya acuerdo para formar Gobierno o se tengan que convocar nuevas elecciones.

A la CEOE se le ha adelantado el siempre reivindicativo Círculo de Empresarios, que con John de Zulueta al frente se ha hecho más agresivo (y eso que con Javier Vega de Seoane ya alcanzó altas cotas). La asociación empresarial, compuesta principalmente por ejecutivos, se ha pronunciado a favor de elecciones antes de que se forme un Gobierno con “extremistas”, en referencia a Podemos y a los pactos a que se verían obligados con otras fuerzas que no les gustan al no tener mayoría absoluta, enfatizó el ejecutivo.

Pero lo que de verdad cuenta para los políticos es lo que digan la gran patronal, por lo que representa, y los grandes grupos del Ibex. Por eso se espera que el miércoles se produzca un intenso debate en la junta directiva. Muchos empresarios han manifestado que la patronal debe pronunciarse con contundencia ante una situación que está dejando en ridículo a la clase política en un momento, además, en que se da por segura una nueva recesión, o al menso una fuerte desaceleración, por las tensiones mundiales.

Garamendi pide un Gobierno fuerte que afronte esa recesión. Y si para ello son necesaria snuevas elecciones bienvenidas sean. Así se pronunció en julio, en la Asamblea General de CEOE, y no ha cambiado su postura. “Es necesario que España cuente con un Gobierno estable y moderado, aunque eso pase por repetir elecciones”, dijo Garamendi a la prensa tras haber pedido, en su discurso ante los empresarios, “responsabilidad, estabilidad y moderación” a los políticos. “Hay un partido que ha ganado las elecciones y los partidos de centro derecha podrían abstenerse para pudiera gobernar”, dijo en aras a esa estabilidad. “Y si eso no se produce, pues igual es mejor esperar a noviembre y tener un país más tranquilo que uno más inestable a corto plazo”, incidió.

Algunos empresarios piden que el líder patronal se pronuncie con contundencia

Garamendi ya manifestó que prefería nuevas elecciones si ello arregla la situación

Garamendi, que se reunió el pasado 8 de agosto con Pedro Sánchez en La Moncloa, entiende que el papel de la patronal pasa por decir lo que piensa, aunque sin tomar partido. No obstante, la patronal quiere poner por delante la voz de alarma ante la situación económica mundial y, en el orden del día, tiene previsto analizar el informe que presentará el presidente de la Comisión de Economía de la patronal, Íñigo Fernández de Mesa, en el que marcará la posición que va a pedir a los partidos políticos. No es que los empresarios tengan muchas esperanzas de que se les haga el suficiente caso desde las poltronas políticas, pero consideran que si no se adoptan medidas la cosa irá a peor.

En ese sentido, y más allá de lo que afirme sobre la conveniencia de pactar con unos u otros o de que se repitan las elecciones, se ha mostrado contrario al hachazo fiscal y la contrarreforma laboral, que a su juicio se incluyen entre las 370 medidas presentadas por el presidente este verano y que tendrán un fuerte impacto en la inversión y en la internacionalización de la empresa, dañando la competitividad.

El líder empresarial siempre ha insistido, y así se lo transmitió al presidente en La Moncloa, en la necesidad de contar con un marco regulatorio estable y homogéneo, sobre todo en sectores regulados. Asimismo, ha destacado la importancia de que haya rigor presupuestario y ortodoxia económica, así como que se fomente el diálogo social frente al abuso de los reales decretos.

La última encuesta del CIS apunta a una notable ventaja del PSOE frente al resto y un inevitable escenario de alianzas. Pero a los empresarios sigue dándoles mucho miedo una coalición con Podemos, pese a la “cordialidad y distensión” que mantuvieron Garamendi y Pablo Iglesias en la reunión que celebraron el pasado 18 de julio. Iglesias acababa de acusar al Ibex y, especialmente al sector bancario, de presionar para evitar la formación de Gobierno con el PSOE.

En el seno de la patronal, por otra parte, se está expectante por el nombramiento de los seis vicepresidentes que tiene en cartera el presidente y de los que no ha dado ninguna pista. Entre ellos habrá varias mujeres, con lo que cumplirá la primera que hizo cuando asumió el cargo el noviembre del año pasado.