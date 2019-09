Barcelona lidera el frenazo en los precios de la vivienda en España

El precio de la vivienda no subirá para siempre, y difícilmente alcanzará los niveles anteriores a la crisis. Un informe sobre los datos de compraventa de viviendas en el primer semestre de este año, elaborado por el Grupo Tecnocasa y la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y presentado este jueves, indica que los precios se han frenado en las principales ciudades de España, especialmente en Barcelona, donde solo han crecido un 1,37%, y en Madrid, que registra una subida del 8,5%, la mitad de lo que había crecido en el semestre anterior. Los responsables del estudio pronostican un cambio de tendencia en el mercado y el inicio de una fase de estancamiento de los precios, que podrían llegar a caer en algunas ciudades, como en la capital catalana.

El informe analiza los datos de las ventas que contaron con la intermediación de Tecnocasa (en el primer semestre de 2019 ha sido intermediario en 5.600 compraventas y más de 2.000 hipotecas), y los usa como muestra para analizar las tendencias del mercado. Según este estudio, el precio medio de la vivienda usada en el conjunto de España en lo que va de año se situó en 2.363 euros por metro cuadrado, un 7,05% más que en el mismo periodo del año anterior, un crecimiento que sin embargo es menor que en años anteriores. En Barcelona, el precio es de 3.190 euros por metro cuadrado, y en Madrid de 2.720 euros.

"Mientras en ciudades como Valencia o Málaga todavía se registran incrementos de dos dígitos, porque todavía están recuperando el precio perdido durante la crisis, empezamos a notar un frenazo en ciertas ciudades. Por primera vez vemos que en Barcelona el precio se estabiliza: fue la primera en crecer, y es la primera en ralentizarse", ha destacado el director del Departamento de Análisis e Informes del Grupo Tecnocasa, Lázaro Cubero. Según los autores del estudio, el comportamiento de Barcelona y de Madrid anticipa lo que sucederá en las demás poblaciones, que empezaron a recuperarse más tarde.

Este enfriamiento del mercado ya lo habían detallado los tasadores de vivienda, y todos los indicadores que ofrece el estudio de Tecnocasa lo corroboran. Por ejemplo, también se ha registrado una ralentización del importe de las hipotecas, con una cuota mensual que se estabiliza y que se sitúa en el primer semestre en 459 euros al mes.

Según los autores, el frenazo de algunas ciudades se debe sobre todo al comportamiento de los inversores, que han visto cómo algunas zonas están mostrando señales de agotamiento. Según los datos oficiales, las operaciones de compraventa de vivienda usada aumentaron en 2018 un 9,3% en España, pero bajaron un 10% en Barcelona. Por distritos, se percibe el agotamiento de ciertas zonas: el distrito de Ciutat Vella y el del Eixample vieron caer las operaciones de compraventa un 26% y un 10% respectivamente.

En 2016, Barcelona llegó a ser una de las ciudades más activas en inversión, que representaba el 40% de las operaciones. Ahora representa un 23%, por debajo de la media nacional y la gran ciudad con menos inversión en vivienda. Madrid y Valencia presentan un mayor porcentaje de inversores (30% y 35% respectivamente). Los inversores, que empiezan a tener este comportamiento en otras grandes ciudades, se desplazan hacia ciudades periféricas, como L'Hospitalet de Llobregat, en busca de mayor rentabilidad ante un mercado del alquiler que en las grandes ciudades ya ha tocado techo.

El autor principal del estudio, José García-Montalvo, no descarta que puedan bajar los precios en algunas zonas. "Si se complica el empleo podría darse una espiral. El inversor no comprará si no va a tener a quien alquilar", ha dicho. En el caso de Barcelona, ha señalado que "hay peligro de bajada de precios" en las zonas "core", lo que ve "razonable" dado "lo rápido que han crecido y la pérdida de soporte de la economía que se está produciendo estos días". Por ahora, según los reponsables de Tecnocasa, los clientes deberán rebajar sus expectativas de venta, ya que el estudio señala que existe una sobrevaloración de los pisos del 18%.