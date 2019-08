Comienza la Liga: dónde se puede ver y a qué precio

La Liga comienza este viernes y no solo los clubes de fútbol se juegan mucho. Ni siquiera son los que más se juegan. Y es que las empresas que van a emitir las competiciones —Telefónica, Orange y Mediaset— han invertido más de 1.300 millones para esta temporada 2019/20 en la compra de los derechos tanto de la Liga como de la Champions para llevar el fútbol a los hogares. Necesitan recuperar esa inversión a través de sus clientes. Y no les va a ser fácil en un contexto de incertidumbre económica.

La que más se juega es Telefónica, dueña original prácticamente de todos los derechos de emisión tanto de las competiciones nacionales como de las europeas. La operadora ha pagado 980 millones por todos los partidos de Primera División (LaLiga Santander) y de Segunda (LaLiga Smartbank) incluyendo El Partidazo, mientras que ha desembolsado 360 por emitir todos los partidos de la Champions y Europa League.

Orange, a su vez, adquirió los derechos a Telefónica para poder emitir también todas las competiciones y, aunque, la cifra no se ha hecho oficial el coste se estima en 300 millones de euros. El riesgo no es menor para Mediaset, que podrá emitir la Liga y Champions a través de su canal por Internet Mitele Plus por una cantidad que tampoco ha trascendido aunque se estima que ha pagado a Telefónica 20 millones de euros por el precio mínimo garantizado para acceder a la oferta mayorista, al que suma una cantidad variable según el número de abonados que consiga.

Tanto Telefónica como Orange juegan con la baza de que para tener fútbol es necesario contratar algunos de sus paquetes de servicios de telecomunicaciones que llevan incluido también la conexión a Internet, y el teléfono fijo y el móvil. Con eso consiguen atraer o retener clientes de su negocio principal y aumentar la factura. El paquete más barato con todo el fútbol con Movistar cuesta 110 euros al mes, el más asequible con Orange, 84,90, y con Jazztel, 81,85 euros, todos ellos sin promociones.

El último informe de UBS destacaba el elevado precio de los derechos del fútbol y cuestionaba la capacidad de Telefónica para conseguir rentabilidad con este producto. “Telefónica está subiendo los precios y aumentando la penetración del fútbol entre su base de suscriptores, esta estrategia comercial puede suponer un riesgo de que sus clientes se den de baja en un contexto de creciente competencia en el mercado español”, indicaba el informe.

Mediaset, el grupo al que pertenecen Telecinco y Cuatro, ha decidido apostar fuerte por Mitele Plus, su nueva plataforma OTT (over-the-top) de pago, incorporando todo el fútbol por 35 euros al mes a su parrilla, con la ventaja de no tener que contratar un paquete completo de telefonía e Internet como en el caso de Movistar u Orange. Pero tampoco lo tiene sencillo. Un informe de analistas de banco Santander afirmaba que el grupo audiovisual italiano debería captar durante el primer año cerca de 250.000 abonados para rentabilizar su inversión en el fútbol.

Mitele Plus plantea además dudas sobre la capacidad técnica que tendrá esta nueva oferta para manejar a la vez decenas de miles de clientes que se conectan a los partidos sin cortes ni interrupciones, como ya le ocurrió a BeIN Sports cuando emitía por Internet.

Además, la app de Mitele Plus se ha desarrollado para móvil, tableta o portátil pero, según la página web aún no está lista para los televisores (smart TV), aunque en fuentes de Telecinco se aseguró que no habrá ningún problema para ver el fútbol desde la pantalla grande. Lo que no van a poder solucionar es el retardo de hasta 30 segundos con el que llegarán las imágenes en comparación con Movistar y Orange, que emiten con tecnología IPTV, mientras que Mediaset, lo hace en streaming.

Y, por si fuera poco, el conflicto entre LaLiga y la Federación Española de Fútbol ha desembocado en que se prohíba esta temporada la emisión de partidos los lunes, lo que supone una merma para los operadores nacionales de derechos de en torno a los 200 millones anuales, según fuentes del sector.

Estas son las alternativas para ver fútbol esta temporada, y los diferentes precios:

Movistar

En Movistar se pueden contratar LaLiga y las competiciones europeas por separado con Fusión Selección con LaLiga y Fusión Selección Champions, respectivamente, que cuestan 85 euros mensuales (65 euros en promoción). Si se quiere acceso a todo el fútbol –nacional y europeo- hay que saltar al paquete Fusión Selección Plus, que ya cuesta 110 euros al mes (65 euros en promoción).

Todos los paquetes Fusión Selección incluyen además otros 80 canales de todos los géneros, fibra de 100 Mbps, fijo con llamadas y una línea móvil con llamadas ilimitadas y 10 GB, además de una básica con 200 MB y sin llamadas incluidas. Si se quiere aumentar la velocidad de la fibra a 600 Mbps, hay que pagar 10 euros adicionales.

Hay también la opción más Premium, el paquete Fusión Total Plus, que permitiría ver todo el contenido de Movistar, que cuesta 165 euros al mes, pero que se va a poder contratar por 85 euros hasta final de año. Si Total Plus es con 4 líneas móviles, la oferta es de un paquete de 190 euros a 110 euros. Hay más opciones intermedias, según los bonos de datos y las llamadas de móviles.

Orange

Orange también distingue entre la oferta para los paquetes más asequibles y los Premium. Para los primeros, añadir LaLiga (y el Partidazo) cuesta 3,95 euros mientras que la Champions League tendrá un precio de 15,95 euros al mes. También se obliga a que contraten Orange Cine y Series, que cuesta 9,95 euros al mes. De esta forma, ver la Liga con Love Inicial cuesta 72,85 euros (45,87 euros los tres primeros meses); Love Medio, 83,85 euros (51,37 euros en promoción) y Love Medio Max, 87,85 (53,37 euros). Si se contrata la Champions es mejor pasarse a un paquete Premium porque sale más económico y además tienen más prestaciones.

A los clientes que tengan las tarifas más caras (Love Experto, Love Experto Max, Love Intenso o Love Intenso Max) les saldrá todo el fútbol gratis siempre que tengan también contratado el paquete Orange Cine y Series. Love Intenso cuesta 84,9 euros (47,43 euros en promoción); Love Intenso Max, 88,90 euros (49,43 euros en promoción); Love Experto, 97,9 (53,9 euros en promoción) y Love Experto Max 101,9 (55,93 euros, en promoción).

Además, los clientes de los paquetes de fibra y móvil de Jazztel Básico Plus, La Irresistible y la Doblemente irresistible que incluyen todo el fútbol cuestan sin promoción 81,85, 85,85 y 91,85 euros, respectivamente (todos ellos sin promoción).

Mitele Plus

Mediaset ofrecerá todo el fútbol en su nuevo canal por Internet llamado Mitele Plus. El coste es de 35 euros al mes con impuestos incluidos, aunque ofrece una promoción de 30 euros durante los tres primeros meses. El canal también da la posibilidad de contratar los dos paquetes por separado. Así, los usuarios que sólo quieran ver los partidos de Primera División y de Segunda podrán contratarlo por 19,99 euros al mes. Por su parte, aquellos que sólo estén interesados en la Liga de Campeones y la Europa League pagarán 16,99 euros mensuales. En todos los casos, también se incluye el paquete básico, que cuesta 2,5 euros.

Con el abono, la app es válida para cinco dispositivos, pero solo se puede ver en dos al mismo tiempo (la smart TV y un dispositivo móvil).

Gratis (o casi)

Si quiere ver gratis todas las competiciones hay dos opciones. La más fácil es acudir a un bar o establecimiento público donde se emitan. Por el precio de la consumición se puede disfrutar de toda la oferta aunque el propietario del local debe pagar entre 320 euros al mes (Movistar), 250 euros (Vodafone) y 280 (Orange). La otra alternativa es coger un AVE porque Renfe con LaLiga para emitir gratos en los trayectos de alta velocidad tanto las dos competiciones españolas como la Champions. Por último, el canal GOL emitirá en abierto todas las jornadas un partido en abierto de Primera División y dos de Segunda.