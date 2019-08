La sequía pone a dieta al ganado ecológico

Más de 120 días. Es el tiempo que en muchos puntos de España llevan esperando que llueva. La sequía golpea con fuerza al campo. Esta semana, la Junta de Andalucía aprobará una normativa para que el ganado ecológico pueda alimentarse de materias primas convencionales, aliviando el malestar de los ganaderos de Andalucía, donde se produce casi el 70% de la carne ecológica nacional. Extremadura ya aprobó esta medida excepcional en julio, y Castilla-La Mancha podría hacer lo mismo. Los que se acojan a esta medida no podrán comercializar como ecológica la carne durante su periodo de aplicación.

“En cuatro meses no ha llovido nada”, lamenta Isabelo Mora, un ganadero de 45 años de la Puebla de Guzmán (Huelva), un pueblo de la comarca de El Andévalo que subsiste por la ganadería extensiva. Todos los meses, desde 2001 Mora mide la cantidad de agua que cae en su finca. Este año, no ha captado una gota desde el 19 de abril. Allí, el agua de los pantanetes y pozos es historia. Otras regiones de Andalucía sufren lo mismo: Sierra Morena, la Sierra de Cádiz, La Campiña sevillana o Los Pedroches.

Este déficit hídrico ha provocado que la producción de pastos y forrajes sea este año mínima. La paja y el heno, junto con el pienso no elaborado, son los únicos alimentos de ganados como el ecológico, cuyos ganaderos tienen serios problemas para alimentarlo. “El campo ha dado poca paja este año. Los ganaderos están pasándolas canutas”, asegura Emilio Navarro, gerente de una empresa comercializadora de grano ecológico.

Andalucía es la región que más carne ecológica produce y la que mayor superficie ganadera sostenible alberga. Según un informe de 2018 del Ministerio de Agricultura, las 667.470 cabezas de ganado andaluzas produjeron 17.814 toneladas de carne ecológica. Esta cantidad supone un 67% de la producción sostenible de España, lo que le retribuyó 14.000 millones de euros, según UPA.

Este año, sin embargo, la escasa producción de alimentos ecológicos con los que nutrir al ganado ha disparado hasta el doble los precios. “Hace un año, una alpaca de paja estaba en los 2,50 euros, y ahora está en cinco”, explica Cristina Eduardo, propietaria de un millar de cabezas de ganado ovino y caprino ecológicos. Otros de los cultivos de los que se alimenta este ganado es de los herbáceos de secano, que esta campaña han registrado una caída media de un 30%. “El precio del grano es desorbitado”, reprueba Eduardo.

Ante este delicado panorama, y tras la petición de las organizaciones del sector Coag, UPA y Asaja, la Junta ha autorizado de manera excepcional el empleo de alimentos no ecológicos para la alimentación del ganado ecológico al amparo de la norma europea, que permite “de manera excepcional” alimentar a los animales ecológicos con alimentos convencionales o no ecológicos debido a situaciones climatológicas adversas. “Nos da un respiro a los ganaderos. Los animales necesitaban comer”, celebra Antonio Rodríguez, secretario provincial de Coag Málaga y ganadero.

La principal motivación de esta medida es “la protección del bienestar del animal”. Así se lee en el borrador de la orden, al que ha tenido acceso EL PAÍS. La normativa, que entrará en vigor esta semana, ya se aprobó el pasado año en Andalucía por circunstancias similares pero finalmente no se ejecutó, ya que llovía antes de su entrada en vigor. La vigencia en este caso irá hasta el próximo 30 de noviembre, “pudiendo quedar suspendida en el caso de que remita la situación de sequía”, dice el texto.

Durante los meses que dure la autorización excepcional, la Junta ha establecido que “dado el menor coste de los alimentos no ecológicos, con objeto de no otorgar a los productores que se acojan a esta medida una ventaja competitiva en el mercado, no se permitirá la venta de los productos derivados del ganado alimentado de acuerdo con la excepción haciendo mención a la producción ecológica”. No podrá etiquetarse pues durante ese tiempo estos productos o derivados de ellos como ecológicos, pese a que continúen recibiendo ayudas PAC por adoptar prácticas de ganadería eco.

Juan Manuel Benítez, responsable de Coag Andalucía, informa de que ese periodo de no etiquetado como sostenible se alargaría un año más para aquel ganado que se acoja a la medida, puesto que estos animales han de pasar un “período de reconversión” para ser nueva y plenamente ecológicos. “Esto puede suponer grandes pérdidas para el sector ecológico”, vaticina.