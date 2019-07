Granado defiende una “política razonable de inmigración” que haga sostenibles las pensiones

La pirámide demográfica española está descompensada: la población va enveneciendo; la generación del baby boom se acerca a la jubilación y no hay cohortes jóvenes que lo compensen. Y eso es un problema para el sistema de pensiones. Aumentar la natalidad puede ser una parte de la solución, pero lo sería a medio y largo plazo. La inmigración puede ser otra, según el secretario de Estado de la Seguridad Social en funciones, Octavio Granado: "Los quieren defender a los pensionistas y a la vez oponerse a que tengamos una política razonable de inmigración están faltando a la verdad y están engañando a las personas".

"Necesitamos inmigrantes porque nuestra pirámide demográfica está muy descompensada y la única forma de compensarla es con gente joven que tenga hijos y [con inmigrantes] que vengan a España no solo a trabajar sino a reponer esa pirámide de población", ha continuado Granado en unas declaraciones hechas antes de comenzar el curso sobre pensiones que la Seguridad Social organiza todos los veranos en Santander, en la UIMP.

Antes de esto, Granado ha defendido un cambio en las políticas de familia: "En España tener hijos es a medias un milagro y una maldición". "Cuando salimos a los foros europeos, se dice que España es el país de europa que tiene la peor política de apoyo a las familias. Las ayudas más exiguas. Nosotros no ayudamos a la gente a tener hijos", ha aclarado.

El secretario de Estado en funciones ha defendido un cambio en las políticas de familia porque "una política auténticamente democrática" es la que permite a las personas tener los hijos que quieren tener. "Ahora la precariedad en los trabajo, la falta de ayudas públicas y la falta de servicios como escuelas infantiles hace que la gente no pueda tener hijos. El Estado español no puede seguir siendo un espectador de las políticas de natalidad", ha reivindicado. Granado cree que esta es una parte de la solución del sistema de pensiones, pero no llegaría hasta "dentro de 25 o 30 años".

No obstante, la parte demográfica es solo una de las soluciones que defiende máximo responsable de la Seguridad Social. Granado también apoya un aumento de salarios, lo que tiene como consecuencia un incremento de las bases de cotización y, por tanto, de la recaudación. "La base del sostenimiento del sistema de pensiones está en pagar mejores salarios”, ha esgrimido ya en la conferencia que ha pronunciado en la inauguración del curso, incidiendo en una idea que ha expuesto en un artículo en EL PAÍS este pasado domingo.