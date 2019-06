El tortuoso camino de los trenes de Almería

Si la inauguración de la nueva línea de AVE Madrid-Granada ha agudizado el aislamiento de Almería, en el caso de Córdoba, ha consolidado a la ciudad como el destino con más combinaciones de tren de toda España. Su estación, muy funcional, con solo cinco andenes y nueve vías, acoge 317 combinaciones de tren al día, frente a las 247 de Madrid, convirtiendo a Córdoba en la localidad del país donde es más fácil coger un tren. El by-pass que hace que los AVE a Barcelona o Valencia no pasen por la capital española, ha facilitado esa situación.

No obstante, Córdoba -conectada, entre otros destinos, con Madrid, Barcelona, Zaragoza, Huesca, Valencia, Sevilla, Toledo, Jerez de la Frontera, Algeciras e incluso Montpellier, incluyendo alta velocidad, media distancia y trayectos regionales- apenas es origen o final de trayecto, sino parada intermedia. Una circunstancia que no favorece las pernoctaciones, tal y como recalca el presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba, Antonio Díez Córdoba. “Desde el 92 se han abierto nuevas vías y la ciudad ha asimilado esa apertura, pero la afluencia de viajeros no va unida a las pernoctaciones y debemos trabajar en eso, para afianzar los resultados del sector del turismo”, señala. Los servicios de Alta velocidad-larga distancia que Renfe ofrece con origen o destino a Córdoba fueron utilizados por 1,87 millones de viajeros el año pasado, un 3,8% más que en 2017, según datos facilitados por la compañía ferroviaria.

Si la comunicación ferroviaria de personas pone a Córdoba a la vanguardia de España, los empresarios recuerdan también la importancia de la posición logística y de impulsar el transporte de mercancías. “Córdoba es un punto clave, estamos conectados con Algeciras, Antequera y Madrid y de allí a Francia, pero el corredor central está muy retrasado en cuanto a inversiones, que no se impulse por las Administraciones públicas es negativo para Andalucía y la ciudad”, advierte Díez.